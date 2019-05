TRAUMA IZ DJETINJSTVA MU UNIŠTILA ŽIVOT: ‘Zbog jezive geste stranca u javnom WC-u strahujem i danas’

Od tada ne može upotrebljavati javne zahode bez goleme količine stresa

Je li ovaj muškarac doživio seksualno zlostavljanje kao dijete ili je trauma nastala spontano? To ne zna ni on sam, ali pamti jedan događaj iz djetinjstva koji mu se duboko urezao u pamćenje i ostao ondje pola stoljeća. Svoj je problem podijelio s Deidre Sanders, kolumnisticom britanskog tabloida The Sun.

Draga Deidre, moj je život uništen zbog nečega što sam doživio kao dijete. To mi je ostavilo iracionalni strah od javnih zahoda i ostalo sa mnom cijelih 50 godina. Bio sam osmogodišnji dječak kada me majka odvela na izlet u zoološki vrt.

Gesta misterioznog neznanca

Na kraju dana, trebao sam ići na WC prije busa za doma. Mama me pričekala ispred muškog zahoda. Unutra mi je prišao stranac i pitao me trebam li pomoć. Pamtim zelenu boju na zidovima, ali ne sjećam se što se ondje dogodilo. Možda ništa značajno, ali samo znam da na kraju nisam mokrio.

STAVLJATE LI PAPIR NA DASKU U JAVNOM WC-u? Tako samo pogoršavate stvari i za to postoji zbilja odvratan razlog

Putovanje kući autobusom bilo je noćna mora. Bilo mi je sila toliko da sam osjetio mučninu. Majka me pitala zašto sam tako tih, ali nisam joj znao objasniti. Od tada ne mogu upotrebljavati javne zahode bez goleme količine stresa.

Deidre odgovora:

Drago mi je što si napokon odlučio potražiti pomoć. Možda nikad nećeš doznati što se dogodilo toga dana, ali zasigurno si pretrpio ekstremnu i dugotrajnu tjeskobu koja je utjecala na tvoj život. Brojni ljudi pate od “stidljivog mjehura” i nema potrebe da se zbog toga sramiš.