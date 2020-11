Žena nije voljna isprobati njegovu maštariju, što ga je iznenadilo budući da je pristala na sve prije toga

Jedan čitatelj obratio se Deidre Sanders, Sunovoj savjetnici za seks i veze, jer je zabrinut da njegova maštarija nije normalna.

“Volim svoju ženu, ali zamišljam da se seksa s drugim muškarcima i ženama”, napisao je na početku pisma.

U sretnom su braku deset godina i nemaju djece, a supruga mu je uvijek zainteresirana za kojekakve igrice u krevetu pa im ne nedostaje raznolikosti. Ipak, u posljednje vrijeme sve ju češće zamišlja u krevetu s drugima dok ih on promatra.

“Napaljuje me sama pomisao na to, ali ona nije zainteresirana, što me iznenadilo jer me nikada prije nije odbila. Je li ovo normalna maštarija? Znam samo da želim da se ona dogodi”, poručio je muškarac.

Emotivna otvorenost i intimnost

“Maštarija je potpuno različita stvar od samog djela. Tvoja se žena možda uvrijedila jer si poželio da se seksa s nekim drugim. Umjesto da guraš svoje seksualne granice, pokušaj se emotivno otvoriti za pravu intimnost, što može biti zastrašujuće, ali intenzivirati zadovoljstvo čak i tijekom najobičnijeg seksa”, poručila mu je Deidre.