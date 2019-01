TEŽI JE OD 300 KILA I CIJELI DAN GOL IGRA IGRICE: ‘Jest ću dok ne umrem, najvjerojatnije’

Nakon što je ostao bez posla majka ga izbacila, a otac je znao samo jednu stvar kako ga usrećiti

“Probudim se oko 12, odmah razmišljam što ću jesti, onda je TV, pa igrice pa krevet. Nije da sam baš aktivan”, opisuje svoj dan Casey King. Za TLC-ovu seriju Obitelji na tone, 34-godišnjak koji je teži od 300 kilograma sam je priznao kako je svjestan posljedica svog života koji se vrti oko enormnih količina fast fooda i video igrica.

“Sjedim gol-golcat i slobodan kao ptica”

“Jest ću dok ne umrem, najvjerojatnije”, komentirao je. Živi u kući s ocem u američkoj Georgiji, a kako je tamo prilično vruće, ne nosi odjeću. Baš nikakvu. Jedino što nosi su slušalice. A kada o tome govori, otkriva i koliko je, zapravo, dubok i tužan njegov poremećaj.

“Sjedim gol-golcat i slobodan kao ptica. Nitko me dira i gnjavi. Vrata su zatvorena i sve je OK”, kaže i nastavlja: “Siguran sam i videoigrice su mjesto kamo mogu pobjeći. U tim virtualnim svjetovima me prihvaćaju i nitko me ne vidi, To je moj svijet u kojem mogu biti onakav Casey kakav želim biti, a da me ne sude i procjenjuju zbog moje težine”, kaže.

Udebljao se preko svake mjere

Uvijek je bio punašno dijete, no kile je počeo gomilati kada se kao tinejdžer zaposlio u restoranu. Uskoro su mu i najobičniji zadavi postali perteški pa je dobio otkaz. Kada je ostao bez posla, majka ga je izbacila iz stana. Jedino gdje je mogao otići bio je tatina kuća.

“Načelno, jedina stvar kojom me znao usrećiti je bila hrana. Zato smo jeli kao kraljevi, ali na najgori mogući način – pizze, pržena piletina, dostava”, kaže.