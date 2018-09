TATA NAŠAO KĆERINE IGRAČKE ZA SEKS: ‘Toga je bila puna kutija, više je ne gledam istim očima’

‘Znam da je to njezin život, ali ne mogu prestati razmišljati o tome kako rabi ta pomagala’

Otac je pomagao kćeri u selidbi, ali je, noseći kutije s njezinim stvarima, bacio pogled tamo gdje mu nije bilo mjesto. Ugledavši sva ta silna seksualna pomagala, čovjek je pao u očaj i više svoju kćer ne gleda istim očima. Povjerio se Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders, a ona ga je spustila na zemlju.

Draga Deidre, našao sam punu kutiju kćerinih igračaka za seks i više je ne mogu gledati istim očima. To mi slama srce. Ona ima 26 godina i živi samostalno već dulje vrijeme. Kupila je simpatičnu kućicu i zamolila mene, svoga tatu, da joj pomognem oko selidbe. Jedna kutija koju sam nosio nije bila zapečaćena pa sam htio provjeriti da nije smeće. Da barem nisam. Znam da je to njezin život, ali ne mogu prestati razmišljati o tome kako rabi ta pomagala. Volim svoju kćer, ali sam rastavljen pa se ne mogu povjeriti ni njezinoj majci o neugodnosti koja me snašla.

Deidre odgovara:

Vaš će se odnos narušiti ako ne prihvatiš da je tvoja kći odrasla žena i da njezin seksualni užitak nije tvoja stvar. Donosiš moralni sud tamo gdje uopće nema štete. Bilo bi dobro da porazgovaraš s terapeutom kako bi ti pomogao da se pomiriš s time što si vidio.