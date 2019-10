SVAKI DAN JE SLALA PORUKE POKOJNOM OCU: Nakon četiri godine, djevojka je primila odgovor koji ju je slomio

Nakon što je poruku poslala, Amerikanka je primila odgovor muškarca koji je navodno dobivao sve njezine poruke tijekom četiri godine

Neutješna kći, koja je svojemu pokojnom ocu slala poruke na mobitel svaki dan tijekom četiri godine, dobila je emotivan odgovor s istoga broja na godišnjicu njegove smrti. Amerikanka Chastity Patterson (23) svakodnevno je upućivala dirljive poruke na očev broj kako bi ostala povezana s njime i nakon njegove smrti 2015. godine.

Dan prije četvrte obljetnice njegove smrti, Chastity je napisala: “Sutra će opet biti težak dan. Prošle su četiri godine otkad si otišao i ne prođe dan da mi ne nedostaješ”, započela je svoju dugu poruku na nekadašnji očev broj i ispričala mu sve što se dogodilo otkad njega nema.

‘Žao mi je što nisam bila uz tebe’

Chastity je pobijedila rak, diplomirala na sveučilištu i bila slomljena srca. “Podigla sam glavu i postala još snažnijom ženom. Izgubila sam sve prijatelje i dotakla dno, ali sam pronašla nekoga tko je ušao u moj život i spasio me”, napisala je i dodala kako i dalje “izluđuje” svoju majku i pomaže joj da psihički ne potone.

“Žao mi je što nisam bila uz tebe kada si me najviše trebao”, dodala je. Priznavši kako se boji braka, Chastity je ocu napisala: “Morat ću hodati do oltara sama, a ti nećeš biti uza me da mi kažeš kako će sve biti okej, da mi ide super i da si ponosan na ženu kakvom sam postala.”

Svoju je emotivnu poruku pokojnome ocu završila šaljivo napisavši kako se njezin “britak jezik” i ponašanje nisu promijenili. “Samo sam ti željela reći da mi nedostaješ i da te volim”, zaključila je Chastity.

Potom je uslijedio šok

Nakon što je poruku poslala, Amerikanka je primila odgovor muškarca koji je navodno dobivao sve njezine poruke tijekom četiri godine. Predstavivši se kao Brad, čovjek je napisao: “Izgubio sam kćer u prometnoj nesreći u kolovozu 2014. i tvoje su me poruke održavale na životu.”

Iako joj dosad nijednom nije odgovorio, čovjek joj je sada sve objasnio. “Žao mi je što si izgubila nekoga toliko bliskog, ali ja sam te slušao sve ove godine i gledao kako rasteš više nego itko drugi. Htio sam ti odgovoriti ranije, ali nisam ti želio slomiti srce”, stoji u Bradovoj poruci.

“Ti si nevjerojatna djevojka i bio bih sretan da je moja kći postala kao ti”, poručio je Brad Chastity i rekao joj kako bi njezin otac bio ponosan na nju te da je prilika za njihovo dopisivanje zasigurno “Božji znak”.

Nije joj bio biološki otac

Na kraju joj je rekao neka se čuva te da se nada njezinu izvještaju i sutradan. Nakon što je primila ovu neočekivanu poruku, mlada je Amerikanka prepisku njihova razgovora objavila na Facebooku, gdje je dobila više od 141.000 lajkova te je podijeljena oko 272.000 puta.

Uz snimku zaslona, Chastity je napisala: “Pišem svom tati svaki dan o stvarima koje mi se događaju. Danas mi je stigao znak da je sve u redu i da ga mogu pustiti da počiva u miru.” S obzirom na odaziv drugih korisnika Facebooka, djevojka je naknadno objasnila kako Jason Ligons nije bio njezin biološki otac, ali bio je glavna očinska figura u njezinu životu.

“Plakala sam s njime, sve mu govorila i postala neovisna žena jer je on izdvajao vrijeme da me voli i pokaže mi kako izgleda sreća. Nikad nije propuštao moje školske priredbe, maturalnu zabavu ni moje igre. Zato, da, Jason je bio moj otac, ali i uzor brojnim klincima u našem gradu”, komentirala je Chastity ispod vlastite objave.