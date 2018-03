STARIJU ŽENU PREVARANT ZAVEO TUĐIM FOTKAMA: ‘Ne samo da je oženjen, već je i gay. Htio je isključivo moj novac’

Njegove su oči bile prvo što je primijetila. ‘U, zaista izgleda kao dobar čovjek. Njegova je priča nevjerojatna. S njime bih mogla imati ozbiljnu vezu’, pomislila je naivna žena. Nije ni slutila koliko je bila u zabludi

Čovjek s divnim očima, koji se javio očajnoj Constance Wood (60) na stranici za upoznavanje Zoosk, poznatoj kao dobrom mjestu za slobodne ljude iznad 50 godina, nije bio ono što je rekao da jest. Na svom profilu, on se zvao Martin Petersen i predstavljao se kao 58-godišnji udovac. Tijekom dugih noćnih razgovora, on je ispričao sirotoj ženi kako je “samostalni ulagatelj”, sin američkog diplomata koji živi u Londonu. Međutim, ništa od toga nije bilo istina.

Dobro poznata situacija

Ispostavilo se da je Petersen jedna velika prijevara, maska koju je nosio muškarac s dobrim tehnološkim i psihološkim vještinama, čiji je jedini cilj bio zavesti starije žene radi novca. Zapravo, pravi je vlasnik fotografija koje su osvojile Constance Steve Bustin (46), trener javnog nastupa, koji je osam godina u istospolnom braku s muškarcem imena John. Iako su razgovarali i telefonski, Constance nikad nije upoznala Stevea, sve do sada.

Ova situacija stručnjacima je dobro poznata. Ljudi koriste lažne profile kako bi privukli druge. I dok ovo nije tipična priča o muškarcu koji se služi tuđim fotkama da bi privukao mlađe i seksepilnije žene, Constancein je slučaj još mnogo kriminalniji od toga, a ima i nevjerojatan preokret jer su se ona i Steve urotili kako bi raskrinkali lopova i upozorili druge žene neka ne nasjedaju na njegovu priču.

Sve je počelo nakon Nove godine. Constance je udovica protekle tri godine i odlučila je kako je došlo vrijeme da okrene novu stranicu u životu te se upustila u traženje partnera na internetu. Elegantnoj su se i dobrodržećoj ženi u godinama javljali brojni muškarci, ali njezinu je pažnju privukao Martin Petersen, s kojim je ubrzo počela komunicirati. “Svakog mi je jutra poželio ugodan dan i obećao da će me nazvati navečer i tako bismo mi dugo razgovarali. Rekao je da me želi bolje upoznati u romantičnom smislu”, priča udovica.

Tipičan primjer internetskog prevaranta

Stručnjaci za sigurnost na internetu smatraju kako je on tipičan primjer muškarca koji u isto vrijeme “operira” s 10 – 15 žena, o kojima vodi bilješke i potom procjenjuje koja je “najisplativija”. Steveove se fotografije pojavljuju na još najmanje sedam drugih profila, iza kojega najvjerojatnije stoji isti čovjek. “Ja sam javni govornik i Facebook je glavna platforma kojom se promoviram. Ondje ima mnogo informacija o meni, kao i mojih fotografija, i sve je javno. Stoga je bilo vrlo lako da netko iz toga osmisli cijelu priču”, kaže Steve.

Cijela je stvar s Constance bila duboko psihološka. “Imao je tako nježan glas, slao mi je pjesme Johna Legenda koje sam slušala navečer u krevetu. Iako su mi prijateljice govorile kako to ne rade ljudi naših godina, ja nisam željela u to vjerovati”, priznaje udovica. Sve je postalo sumnjivo onda kad joj je ‘Petersen’ poslao rap pjesmu s lascivnim stihovima. “Odmah sam mu rekla kako mi se to ne sviđa, a on se ispričao i rekao: ‘Oh, oprosti, sad sam se sjetio da to nije glazba koju ti voliš’. Kao da je pogriješio i pomiješao me s nekim drugim”, prisjeća se Constance.

Ipak, ni to nije bilo dovoljno da se baci u potragu za istinom. No, onda je prevarant učinio koban potez. “Poslao mi je fotografiju sebe na poslovnom putovanju na kojoj je imao kovrčavu kosu. Nedugo zatim, javio mi se s doručka, a na toj fotki ima kratku kosu. Pitala sam ga što mu se dogodilo s frizurom, a on je rekao da mu je bilo vruće pa se ošišao. Ali nije samo kosa bila problem. Na drugoj se slici činio jači”, opisuje prevarena žena.

Više ne misli tražiti ljubav na internetu

Tada je odlučila provjeriti njegovu priču. Budući da se nije pretjerano razumjela u računala, Constance je na internetu potražila savjete kako provjeriti autentičnost fotografija. Došla je do stranice Google Reverse Image Search. “Kad me stranica preusmjerila na Steveov profil, pozlilo mi je. Osjećala sam da sam izgubila ljubav, koja zapravo nikad i nije postojala. Ne samo da je čovjek s fotografija bio oženjen, već je bio homoseksualac”, priča udovica.

“Odmah sam se zapitala radi li to isto i drugim ženama. Odmah sam se javila Steveu i zajedno smo se bacili u potragu. “Kad sam ‘Petersona’ suočila s činjenicama, on se kleo kako je Steve prevarant koji je ukrao njegov identitet. U dogovoru sa Steveom, prihvatila sam igru. Ispričala sam mu se što sam sumnjala u njega i sve je opet bilo po starom”, opisuje Constance. Nedugo nakon, prevarant joj je poslao tri fotografije slupanog automobila s porukom: “U velikoj sam i ozbiljnoj nevolji…”. Bio je to očigledan uvod u žicanje novca.

Constance više nije mogla glumiti i sve mu je sasipala u lice. Od tada joj se ‘Petersen’ više nije javljao. “Voljela bih ga uloviti, ali bojim se kako to nije moguće. Policija tu ne može puno učiniti jer me nije opljačkao. Samo znam da više nikad neću tražiti ljubav na internetu”, priznaje. Sa Steveom planira ostati u kontaktu jer želi spriječiti da zlobnik prevari druge žene, piše Daily Mail.