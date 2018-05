SLUČAJNO JU OTKRIĆE PRETVORILO U OVISNICU O PORNIĆIMA: ‘Gledala sam i svršavala kad god sam stigla’

Guglanje ne tako uvredljivih izraza kao što su “pornići za žene”, “softcore porn” i “romantične scene seksa” bilo joj je dosadno i neuzbudljivo

Nakon što je otvoreno progovorila o svojoj borbi s mentalnim zdravljem i teškoj ovisnosti o seksu, Australka Nadia Bokody sad je otkrila detalje i o gadnoj ovisnosti o pornografiji. Kaže kako je njezin prvi susret s takvim sadržajem bio onda kad je pronašla knjigu o Playboyu u očevoj radnoj sobi. “Zaljubila sam se u porniće s 12 godina. Posrnula sam u svijet mizoginije, poniženja i degradacije. I to mi se sviđalo”, napisala je Bokody na svojoj mrežnoj stranici She Said.

Postizala orgazme bez imalo muke

“Našla sam knjigu koju je moj otac dobio za 40. rođendan. Zvala se ’40 godina Playboya’. Počela sam je listati i preda mnom su se pojavile sve te žene na sjajnom papiru. Bilo je nešto moćno i erotično u tome kako se one dobro osjećaju u vlastitim tijelima”, nastavlja. Godinama poslije, naletjela na dečkovu zbirku pornića njuškajući po njegovu računalu dok njega nije bilo. Vidjela je skrivenu mapu i kliknula na nju, a onda je otvorila Pandorinu kutiju pornografije.

“Nešto mi je od toga bilo uvredljivo, nešto me uplašilo, ali većina me napalila. Jako. I tako je započela moja pustolovina u najmračnije dubine pornografije”, priznaje Bokody. Od tada je redovito uzimala dečkov laptop jednom tjedno kad bi on radio subotom. “Ubrzo sam počela gubiti cijele dane na gledanje svježeg sadržaja u njegovu ne tako tajnom folderu. Postala sam stručnjakinja za postizanje orgazma unutar nekoliko sekundi. Moji su orgazmi nailazili jedan za drugim i isprepletali se poput duge”, dodaje.

Mekši je sadržaji nisu privlačili

Nakon nekog vremena joj je seks s dečkom postao dosadan, što je rezultiralo time da je djevojka tražila još više. Jednom kad je shvatila kako joj guglanje riječi “porn” otvara beskonačno mnogo opcija, suzila je pretraživanje koristeći termine koji su se uzbuđivali. “Svi su oni uključivali degradaciju, podčinjenost i objektivizaciju; ponašanje koje bi me trebalo plašiti uzbuđivalo me više nego išta dotad”, piše Bokody.

“Gledala sam i svršavala kad god sam imala priliku. Poput ovisnika, bila sam navučena. I poput ovisnika, imala sam osjećaj krivnje. Ali nisam se mogla oduprijeti”, priznaje. Tada je počela misliti kak onešto nije u redu s njom jer je uživala u svim tim uvrnutim sadržajima. Međutim, guglanje ne tako uvredljivih izraza kao što su “pornići za žene”, “softcore porn” i “romantične scene seksa” bilo joj je dosadno i neuzbudljivo.

Kakvo je stanje danas?

“Silno sam željela sebi dokazati da su feministički ideali koje sam podržavala, poput jednakosti i poštovanja, bili istiniti i u spavaćoj sobi, no moje se pretraživanje uvijek svodilo na ugnjetavanje, ponižavanje i vrijeđanje žena”, objašnjava. Jednog je dana izbrisala svu povijest pretraživanja na svom laptopu u strahu da bi netko mogao saznati istinu. “Nikad nisam dečku pričala o svojim navikama gledanja pornića i uvijek sam zamišljala svoje omiljene scene kad smo bili zajedno. On je bio zapanjen kako se mogu brzo napaliti, no uskoro je osjetio da sam odsutna tijekom seksa pa smo prekinuli”, ističe Bokody.

Nekoliko godina poslije, uvidjela je kako nije jedina žena s takvim ukusom u pornografiji. Sve je priznala novom partneru. “Dopuštajući si otvoreno istraživanje svega što me uzbuđuje s partnerom, shvatila sam da sam bila posve izvan kontrole kad su u pitanju pornići. Dok sam vani bila radikalna feministkinja i control freak, iza zatvorenih vrata me palila pomisao na podčinjenost frajeru”, priznaje. Danas Bokody gleda manje pornića nego prije i može mjesecima bez njih. Radije dopušta partneru da joj ispunjava maštarije koje je razvila tijekom godina.