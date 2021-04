SIROVE STRASTI SNAHE I SVEKRVE: ‘U suzama mi je priznala da je lezbijka. Od tada ne skidamo ruke jedna s druge’

Žena kaže kako njezini osjećaji prema svekrvi sada rastu i ona se pita kako da odabere između nje i supruga

Često slušate priče o netrpeljivosti između snaha i svekrva. Doduše, ima i onih koje su si stvarno dobre, no čisto sumnjamo da ste ikad pomislili da ćete čuti priču poput ove, koja je objavljena u obliku pisma čitateljice poznatoj kolumnistici Deidre Sanders.

“Imam strastvenu aferu sa svojom svekrvom i bojim se da će moj suprug to saznati. Prošle smo se godine on i ja preselili k njegovim roditeljima kako bismo bili zajedno u karanteni, a oni nam mogli pomoći oko djece”, započela je anonimna žena za The Sun.

Kako kaže, uvijek je bila u dobrim odnosima sa svojom svekrvom i mogla je otvoreno razgovarati s njom pa kada joj je svekrva priznala da je zapravo lezbijka, ostala je iznenađena. Tijekom jednoga zajedničkog druženja uz čašicu, pao je poljubac i tako je započela njihova afera.

MAJKU PRESTRAVIO PRIZOR NA BABY KAMERI: ‘Moj sin je plakao, a svekrva podigla majicu i prištekala ga – na svoju dojku’

I started a lesbian affair with my mother-in-law during lockdown https://t.co/iujPtlLokN — Dear Deidre (@DearDeidre) April 1, 2021

Očarala ju je ljepotom

“Ima sjajan smisao za humor, ljubazna je i izgleda izvrsno u svojoj 54. godini. Moga supruga dobila je vrlo mlada. On ima 35, a ja 40 godina. Ona i moj svekar godinama su imali loš brak. Netom prije Božića razdvojili su se, a on se odselio”, objasnila je.

“Jedne noći moj je suprug bio na poslu, a djeca u krevetu kada mi je svekrva predložila da zajedno popijemo piće i pogledamo film. Primijetila sam da se stvarno sredila i da je izgledala prelijepo. Usred filma počela je plakati i priznala mi da je lezbijka – zato je njezin brak završio. Utješila sam je i zagrlila, a onda me poljubila”, prisjetila se žena.

“Osjećala sam se neobično, ali jako lijepo pa sam joj uzvratila poljubac. Povela me do svoje spavaće sobe, a ja se nisam bunila. Nikad prije nisam imala spolni odnos sa ženom, ali bio je nevjerojatan i tako intenzivan. Od tada to radimo kada god možemo. Čim moj muž napusti sobu, poljubimo se, a ponekad joj se ušuljam u krevet dok on spava”, otkrila je.

SVEKRVA JOJ JE PRIREDILA NEVIĐENU GADOST – U RAĐAONICI: ‘Ja usred trudova, ona upadne i sa sobom vodi susjedu…’

Koga da odabere?

“Jedne noći zaspala sam u njezinu naručju. Jedini razlog zašto nas nisu uhvatili bio je taj što je moj suprug u to vrijeme također spavao”, rekla je čitateljica te priznala kako njezini osjećaji prema svekrvi sada rastu i ona se pita kako da odabere s kime želi biti.

“Znate da će vaš muž saznati prije ili kasnije i da će to uništiti ne samo vaš odnos s njime, već i njegov odnos s majkom i cijelom vašom obitelji. Bit će shrvan što su ga dvije osobe koje voli i u koje ima najviše povjerenja iznevjerile”, odgovorila joj je Deidre.

“Njegova se majka možda obratila vama radi utjehe, ali ohrabrite je da pronađe podršku negdje drugdje. Zar doista mislite da vaša veza ima budućnost? Ako ne, možda je najbolje prestati s time odmah”, savjetuje kolumnistica, inače, seksualna i psihoteraputkinja.