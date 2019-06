SEKSOM OTPLATILA CIJELO ŠKOLOVANJE: Studentici prostitucija razorila psihu i ostavila joj strah za vlastiti život

‘Jednom kad uđete u taj svijet, naviknete se na laku lovu i teško je izaći. Počnete snižavati kriterije i doslovno riskirati jer očajnički trebate novac’

Studentica koja se okrenula izlascima sa starijim sponzorima nakon što je zapala u dugove, otvoreno je ispričala kako ju je to gurnulo u prostituciju te zašto se u jednom razdoblju bojala za vlastiti život i završila na terapiji.

Jessica Hyer (24) iz Manchestera planirala je posttai sponzoruša na kratko vrijeme, ali ta joj je odluka na kraju nanijela trajne posljedice. Kako kaže, bilo je lako registrirati se na mrežnoj stranici za sponzoruše, ali su sastanci sa sponzorima ubrzo prerasli u seksualni rad.

Najprije je konobarila, a onda…

Na početku joj je išlo super i zarađivala je dobru lovu od izlazaka sa starijim muškarcima. Bila je to brza zarada za tada očajnu 19-godišnjakinju, koja se sama uzdržavala od 16. godine. Međutim, druženje sa sponzorima za ovu je djevojku bilo sve samo ne glamurozno.

Naprotiv, Jess je ispričala za Manchester Evening News koliko je to iskustvo bilo traumatično i nadasve opasno. Odlučila je izaći u medije sa svojom pričom kako bi svim djevojkama koje sanjaju o “karijeri” sponzoruše predočila mračnu stranu posla.

Godinu dana nakon što je započela studij engleskog jezika i dramaturgije, Jess je doživjela financijski slom. Za fakultet je morala odvojiti 48.000 funti, a posao konobarice nije bio ni izbliza dovoljan da pokrije sve troškove.

Tada je na Facebooku ugledala reklamu za stanovitu mrežnu stranicu, na kojoj mlade djevojke traže sponzore koji ih financiraju u zamjenu za ugodna druženja. Nakon što se registrirala, ubrzo je shvatila na koju kartu igraju.

Seks se više plaća

“Glavna su meta stranice upravo studentice. Čak dobivate premium račun ako imate studentski e-mail”, otkrila je Jess. “Kada pogledate stranicu, ondje je hrpa fotografija mladih i atraktivnih muškaraca. Isprva pomislite kako će vam oni biti mentori te da vas neće promatrati u seksualnom smislu.”

Naravno da je vrlo brzo shvatila kako je upravo seks glavni cilj te da scenarij sa starijim i bogatim sponzorima koji će je obasipati skupim poklonima i džeparcima uopće ne drži vodu. Umjesto toga, muškarci su tu privilegiju koristili na način da od očajnih studentica traže seks u zamjenu za novac.

Okej, na početku je ova Britanka uistinu upoznavala muškarce isključivo za izlaske, koji su joj plaćali između 70 i 150 funti po sastanku, ali kako su njezine financijske okolnosti postajale sve očajnije, Jess je pristala i na seks, znajući da će za to dobiti znatno više novca.

Pri prvom sastanku ovoga tipa, klijent ju je pokupio ispred studentskoga doma u Lamborghiniju. “U poruci mi je napisao kako nudi veliku naknadu za večeru i spoj te noć u njegovoj kući. Nikad prije nisam bila u takvoj situaciji, ali očajno mi je trebao novac i odlučila sam riskirati”, kazala je Jess.

Počela joj patiti psiha

Britanska studentica procjenjuje kako je tijekom četiri godine upoznala 50-ak muškaraca na toj mrežnoj stranici. Oni su redom imali 40 – 50 godina i bavili se različitim poslovima. Neki su bili imućni biznismeni i liječnici, a o nekima je znala vrlo malo.

“Nisu svi prepuni love. Zapravo, neki su u čistom prosjeku”, otkrila je Jess. Usluge koje su oni tražili od nje, zaista su varirale. Neki samo žele izvesti djevojku na spoj i družiti se poput svakog para, dok drugi traže seks bez granica i zadovoljavanje njihovih fetiša.

Njezine su joj prijateljice zavidjele na glamuroznom životu, ali samo zato što nisu znale istinu. One su slijepo vjerovale kako Jess zarađuje gomilu novca samo na temelju ležernih sastanaka. “Bilo me je sram zbog načina na koji ljudi gledaju na seksualni rad”, priznala je.

Što je više muškaraca upoznavala, ova je studentica bila spremna na sve veće rizike, a to je na koncu ostavilo dugotrajne posljedice na njezinu mentalnom zdravlju. Određena su joj iskustva ostavila traume, zbog čega je morala krenuti na psihoterapije.

Tretman ispod razine ljudskog bića

“Jednom kad uđete u taj svijet, naviknete se na laku lovu i teško je izaći. Počnete snižavati kriterije i doslovno riskirati jer očajnički trebate novac. Ja sam ponekad zarađivala i do 600 funti po sastanku, ali ne cijelo vrijeme. Imala sam dovoljno da pokrijem troškove studija i života”, rekla je Jess.

No, polako je počela primjećivati promjene na svojoj psihi te se osjećala izoliranom. “Neke sam klijente prijavila zbog lošeg ponašanja, ali nikad nisam dobila odgovor jer me nitko nije shvaćao ozbiljno. Ne kažem da su svi muškarci bili loši, ali većina me nije tretirala kao čovjeka”, ispričala je studentica.

Prisjetila se kako joj je jedan sponzor rekao: “Volim izlaziti s manje lijepim djevojkama poput tebe jer one imaju manje samopouzdanja.” “Za njih ste vi samo ulog i seksualni ulog”, upozorila je Jess druge djevojke.

Ova je studentica prošle godine uspjela vratiti kontrolu nad svojim životom i maknula se od posla koji ju je uništio. Želja joj je raditi kao psihoterapeutkinja i pomagati djevojkama koje se upuštaju u opasne pothvate kao što je bio njezin.