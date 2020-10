SEDAM MJESECI PLANIRALA VJENČANJE, A ONDA JOJ DEČKO PRIREDIO HLADAN TUŠ: ‘Kaže da me nikada nije ni zaprosio, ali to nije sve…’

Ekipu na društvenim mrežama priča je zbunila, a mnogi vjeruju kako je preozbiljno shvatila šalu

Žena koja je sedam mjeseci planirala svoje vjenčanje iz snova zaprepastila se kada je ‘zaručniku’ spomenula kupnju za svadbu, da bi joj on hladnokrvno rekao da se ne sjeća da ju je zaprosio.

Nesuđena mladenka tvrdi da je istina izašla na vidjelo tek kada je spomenula kupovinu vjenčanice. Tada joj je ‘zaručnik’ rekao da se ne sjeća prosidbe, ali i da nije mislio da su u vezi.

Šokirana žena potražila je savjet na društvenim mrežama, a mnogi vjeruju kako ju je dečko u šali pitao hoće li mu biti žena, što je ona preozbiljno shvatila.

“Prije devet mjeseci moj (kako sam dosad mislila) zaručnik pitao me da se udam za njega. Nije imao prsten pa sam pretpostavila da je to iznenada odlučio. Ja sam razumna žena i znala sam da će prsten doći kasnije, bilo je važno samo to da smo zajedno. Već sedam mjeseci planiram vjenčanje iz snova. Kada sam mu rekla da idem kupiti vjenčanicu, pogledao me kao da imam pet glava. Da ne duljim – tvrdi da me nikada nije zaprosio! Štoviše, pitao me zašto bi zaprosio ženu s kojom i nije u vezi”, napisala je u Facebook grupi za mladenke.

“Razmišljam da ga na prevaru natjeram da dođe na naše vjenčanje, samo kako bih vidjela što će se dogoditi. Nisam sigurna što bih drugo trebala napraviti”, dodala je.

Reakcije na društvenim mrežama

Ljude je priča zbunila, a neke djevojke opisale su svoja slična iskustva.

“Ja nisam znala jesam li u vezi sa sadašnjim suprugom prva dva tjedna dok smo izlazili, no to je skroz drugačije nego da sedam mjeseci misliš da ste zaručeni”, “Vjerojatno je rekla nešto pametno ili slatko, a tip je u šali rekao: ‘Hoćeš li se udati za mene?'”, “Svi vide koliko je ovo bizarno, a tip ju je možda manipulirao cijelo vrijeme”, “To se i meni dogodilo. Zaprosio me, planirala sam vjenčanje bez prstena. On je novcem od prstena kupio lovačku dozvolu i luk, a onda se čudio kada sam spomenula svoj prsten”, samo su neki od komentara.