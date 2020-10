SAMOHRANA MAJKA (44) POSTALA SPONZORUŠA NAKON OTKAZA: Dobiva mjesečni džeparac od 16.500 kuna i hrpu poklona; ‘Ne očekuju ni poljubac’

Stella Smith, 44-godišnja samohrana majka iz Londona, u ožujku je ostala bez posla u event industriji, ali ubrzo se snašla i živi bolje nego ikada. Naime, odlučila je pronaći muško društvo preko stranice ‘Seeking Arrangemet’ koja spaja ambiciozne žene s imućnim udvaračima, piše Daily Mail.

Samo nekoliko dana nakon pridruživanja, Stella je dobila više od 100 poruka. U međuvremenu je otišla na 20-ak spojeva, uglavnom s mlađim frajerima.

“Kada bih prije zamišljala sponzora, zamislila bih bogatog, starijeg čovjeka okruženog mlađim djevojkama, a iznenadilo me što je većina tipova koje sam upoznala preko stranice dosta mlađa od mene, neki i više od 10 godina”, priznala je 44-godišnjakinja.

Dodala je kako se radi o poduzetnim i zgodnim mladićima koji žele život bez drame te su voljni za to platiti. “Ne žele trpjeti prohtjeve i pritiske, ali žele me financijski podržati i sa mnom podijeliti ono što imaju”, objašnjava.

