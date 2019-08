SA SAMO 16 GODINA OSVOJILA 16 MILIJUNA KUNA NA LOTU: ‘Lažni prijatelji i gnjusna ucjena bivšeg uništili su mi život’

Na pitanje što joj je ostalo od nekadašnjeg dobitka na Lotu, Britanka je odgovorila – jedno imanje i mnogo životnih lekcija

Najmlađa osvajačica Lota iz Velike Britanije danas žali što joj je kao 16-godišnjakinji uletio jackpot u iznosu od 1,8 milijuna funti (gotovo 16 milijuna kuna). Callie Rogers (32) izjavila je kako joj je taj grandiozan dobitak na kraju upropastio život.

Danas majka jednog djeteta kaže kako je definitivno bila premlada kada je 2003. godine uplatila listić te da ju je zbog toga previše ljudi iskoristilo. Rogers je otkrila kako je od osvojenog iznosa najprije sebi i nekim članovima obitelji kupila kuće i automobile, a druge je bliske ljude počastila poklonima.

Kobna ucjena bivšeg dečka

“Svidjelo mi se što mogu pomoći svojoj obitelji i činiti usluge ljudima do kojih mi je stalo, ali potajno sam se željela vratiti na posao i živjeti normalnim životom”, kazala je Britanka u showu “Today”.

“Odjednom više nisam mogla izaći iz kuće bez hrpe fotografa. Ljudi su me žicali novac, a mnogi koji mi dotad nisu bili prijatelji, željeli su to postati”, ispričala je Rogers. Tada su stvari izmakle kontroli. Nepoznati ljudi pokušavali su joj uzeti novac i prodati priče o njoj.

Čak joj je i njezin bivši dečko prijetio da će prodati priču kako je ona ovisnica o kokainu. “Bilo mi je lakše javno priznati da jesam (iako nisam), nego da mi on uzme brdo novca. No, nisam slutila da će to biti toliko velika priča, koja me proganja i 17 godina poslije”, rekla je u emisiji.

Nije slušala savjetnike

Callie danas zarađuje svega 12.000 funti na godinu kao njegovateljica i živi u unajmljenom domu, koji plaća 500 funti mjesečno. Usprkos svemu, priznaje da je sretnija nego ikad prije. Tvrdi kako joj neki lažni prijatelji još uvijek duguju 200.000 funti, koje su posudili od nje da bi si kupili Macbookove i skupocjene poklone.

“Posudila sam ovdje 20.000, tamo 13.000 i nikad novac nisam dobila natrag”, kazala je Rogers ranije ovoga mjeseca za Mirror. “Bila sam lakovjerna i mekana. Ljudi su me tražili za nove automobile i ja sam im pomagala. Sada shvaćam kakvi su oni zapravo”, dodala je.

“Iskorištavali su me zbog mojih godina. Imala sam pregršt lažnih veza”, priznaje Britanka. Iako je imala savjetnike koji su joj sugerirali kako da raspolaže tim silnim novcem, ona u dobi od 16 godina nije imala pojam o tome koliko je to novca i što s njim učiniti.

Što joj je ostalo od dobitka?

“Imala sam toliku odgovornost. Dobivala sam savjete dobronamjernih ljudi, ali u tim godinama to do vas ne dopire. Bila sam premlada. Preko noći sam od tinejdžerice postala odrasla osoba. I danas me taj teret prati. Patim od užasne tjeskobe kada trebam upoznati nove ljude. I dalje me zlostavljaju samo zbog činjenice tko sam”, požalila se Callie.

Na pitanje što joj je ostalo od nekadašnjeg dobitka na Lotu, Britanka je odgovorila – jedno imanje i mnogo životnih lekcija. “Kupila sam roditeljima kuću, koju će mi oni ostaviti u oporuci i to je nešto što će ostati mojoj djeci”, skromno je zaključila.

Callie sada pritišće britansku Vladu da poveća donju dobnu granicu za klađenje na 18 godina, kako druga djeca ne bi proživjela sve ono što se dogodilo njoj.