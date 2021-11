Domina u 20-im godinama za Bristol Live progovorila je o svojoj neobičnoj karijeri i iznijela nekoliko šokantnih priznanja.

Carmen je u industriji seksa od svoje 18. godine. Trenutno pleše u striptiz klubovima u Bristolu, a novac zgrće i kao domina. U prošlost se bavila prostitucijom i golišavim poziranjem pred kamerom.

Tijekom godina upoznala je mnoštvo klijenata sa čudnim fetišima, od stopala, do sportova na vodi i ponižavanja.

Fetiši

Carmen je rekla da neki njezini klijenti žele da ih vrijeđa, drugi da ih tuče, ponekad do te mjere da se onesvijeste. Ima širok raspon klijenata koji traže njezine usluge iz niza razloga. Primjerice, neki muškarci na poziciji moći žele da im ona oduzme tu moć.

Većina fetiša za koje su zainteresirani njezini klijenti, odnosi se na ponižavanje, kao što je uriniranje po njima.

"Mrzim fetiš na stopala, ali za to sam jako dobro plaćena. Mrzim kada mi netko siše nožne prste, ali oni ne žele da ih stalno udaram pa to jednostavno moram istrpjeti. Stopala su jako uobičajen fetiš. Ne diram stopala klijenata, oni su ti koji mene obožavaju. Masiranje i sisanje stopala nešto je s čime se najčešće susrećem. Sportovi na vodi su također prilično česti - sve je to u istoj kategoriji ponižavanja. Ne mora nužno biti nasilno, radi se o oduzimanju kontrole. Ali različiti ljudi žele različite stvari. Samo ih izravno pitam što žele i onda im kažem mogu li im to pružiti ili ne. Morate biti izravni jer se inače možete dovesti u opasnu situaciju, kao i tratiti svoje i tuđe vrijeme", otkrila je domina.

Posao kao svaki drugi

Prije se viđala s još više klijenata, no to joj je oduzimalo previše vremena i energije pa trenutno svega nekoliko puta mjesečno prima samo redovite mušterije.

"Smiješno mi je jer mi plaćaju da piškim po njima. Možda samo više nisam osjetljiva na to", kazala je Carmen.

"To je posao kao svaki drugi. Ne zamaram se i volim ono što radim. Ne gadi mi se, inače to ne bih radila", dodaje.

Kao prednosti posla navodi to što često posjećuje klijente u elitnim četvrtima pa ima uvid u i drugačije životne stilove.

Iscrpljujući rad u striptiz barovima

Ako je klijent spreman pokazati osobnu iskaznicu, tražit će je. Carmen uzima i polog do 50 posto, ali dodaje da sada ne mora primati rezervacije ako joj to nije ugodno.

Prvi put se okušala u industriji seksa kada je imala 18 godina, radeći u striptiz klubu na sjeveru Engleske. Međutim, tamo je radila svega nekoliko mjeseci jer nije bila psihički spremna.

“Bilo je previše. Nisam imala prave alate za navigaciju, a također sam izgledala vrlo mlado. Ponovno sam počela raditi u striptiz klubu s punim radnim vremenom kad sam imala 22 ili 23 godine. Između toga, radila sam u ugostiteljstvu. Radila sam u striptiz klubovima na sjeveru jer mi se sviđala fleksibilnost i novac. Također, volim biti samozaposlena i baš me briga hodam li okolo u donjem rublju ili gola. Za količinu uznemiravanja koju sam iskusila u barovima, pomislila sam da bih onda barem mogla biti i plaćena za to", izjavila je.

Klijenti iz svih životnih sfera

Carmen tvrdi da 90 posto njezinih klijenata čine muškarci, dodajući da također prima rodno nebinarne ili transrodne osobe jer se one osjećaju s nekim tko je također queer.

Njezini stalni klijenti su dobrostojeći, a dob im se kreće od kasnih 20-ih godina nadalje.

"Trebalo mi je neko vrijeme da dođem do VIP klijenata. Uvijek mi je bilo dobro i mogla sam razgovarati s ljudima. Na primjer, tijekom spore noći možete provesti neko vrijeme gradeći odnos s klijentom, ali ako je užurban dan, jednostavno se bacam na posao", priznala je.

Rad u industriji seksa može biti empatičan

Carmen tvrdi da seksualni radnici imaju prilično brižnu osobnost te doprinose društvu na svoj način.

"Mislim da je to zato što smo fleksibilniji i možemo raditi kada nam god odgovara, na primjer noću kada većina ljudi spava. Seksualni rad može biti prilično empatičan pa može privući ljude koji žele pomoći drugima", zaključila je Carmen.