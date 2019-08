PRIZNANJE KOJE LEDI KRV U ŽILAMA: Tinejdžerica pustila vlastitog djeda da umre, je li njezin razlog opravdan?

Dok neki smatraju da je, usprkos djedovoj ružnoj prošlosti, trebala postupiti savjesno, većina je njezin odabir pozdravila. Na čijoj ste strani?

Nedavno je u Facebook grupi “I Dream Of Being This Petty” (“Sanjam da sam ovoliko sitničav”) osvanuo status koji je mnogima sledio krv u žilama, ali i potaknuo žustru raspravu među članovima. Djevojka iz Amerike olakšala je dušu priznanjem da je neposredno skrivila smrt vlastitoga djeda.

Odbila mu donirati bubreg

Dok je bila tinejdžerica, odbila je, naime, donirati bubreg svojemu djedu, iako je bila jedina odgovarajuća donatorica. Razlog svoje naizgled zle i podle odluke objasnila je bez sustezanja i pitala ljude je li postupila ispravno.

“Jesam li najsitničavija ovdje? Moj je djed umro kad sam imala 16 godina zato što sam mu odbila donirati bubreg. Odbila sam zato što je bio u Ku Klux Klanu i zlostavljao je djecu, a ja ne želim uzgajati bubrege za članove Klana i pedofile. Registrirala sam se kao donatorica onoga dana kad je umro i dogodine ću bubreg donirati potpunom strancu. Šef mi kaže da sam grozna”, napisala je žena, koja danas radi kao medicinska sestra.

Osjetljiva tema, različita mišljenja

Očekivano, korisnici su bili podijeljenih mišljenja. Dok neki smatraju da je, usprkos djedovoj ružnoj prošlosti, trebala postupiti savjesno, čisto da ni za čim ne žali u budućnosti, većina je njezin odabir pozdravila konkretnim argumentima.

“Tvoje tijelo, tvoj izbor. Točka”, napisala je jedna posjetiteljica. “Čak i da ti djed nije bio totalni šu***, ne mislim da te odbijanje doniranja organa čini groznom. To je ozbiljna odluka, a svoje organe ne duguješ nikome”, poručili su ženi članovi grupe.