Tko ne bi htio trendi, novu modernu kuhinju? Ali to košta. Jedini način da izbjegnete plaćanje jest ako ste majstor i sami spretni u preinakama. Jedna žena, koja je htjela ostati anonimna, odlučila je sama zaraditi za nove elemente i uređaje, radeći na seksifonu. Za Sun je opisala svoje iskustvo.

"Javila sam se na telefon i izvukla sam svoje najseksipilniji ton.

"Bok, moje ime je Francesca* aka The Dirty Cow', rekla sam najhrapavijim glasom. “Imam smeđu kosu i zelene oči kao mačka. Ako me pogladiš, mogao bih presti za tebe' A onda, skupljajući hrabrost i na brzinu otpivši gutljaj čaja, nastavila sam: “Razgovaraj sa mnom o svemu i svačemu... vruće, razvratno, seksi. Trenuci sa mnom bit će erotični. Moj mačkica će te čekati'

'Stalno mu ponavljam, ali kaže da je skupa'

Bila je to prošla subota i bila sam na audiciji za telefonsku liniju za seks. Kao majka jednog djeteta i predana supruga Johnu*, koji u 40-ima, nikada prije nisam radila ništa slično. Ali očajnički sam htjela obnoviti svoju kuhinju iz 1997. Tu je otkada smo John i ja kupili našu kuću u nizu na sjeveroistoku Engleske.

A sada, kada sam na Facebook grupama vidjela trendi sive ploče, htjela sam potpuni remont svoje kuhinje više nego ikad. John jednostavno ne razumije – iako mu svakodnevno prigovaram. Očajnički želim pripremiti svoju omiljenu večeru u otmjenoj kuhinji, ne onoj koja je sumorna, stara i tako mala da ne biste mogli dodati čačalicu.

Pa nakon što me još jednom otpilio, poduzela sam drastične mjere. 'Ne možemo si to priuštiti - tako je skupo', rekao je prije nekoliko tjedana kada sam naručila uzorke onoga što sam htjela.

'Htjela sam sama, ali ne mogu raditi'

Da budemo iskreni i je skupo. Ukupni trošak bio bi 35,5 tisuća funti. Nastavio je manično čupati obrvu, nešto što radi samo kad je nervozan. 'Toliko je mnogo', rekao je, ali je na kraju pristao ponovno staviti kuću djelomično pod hipoteku. Ali i dalje sam znala da će trebati mnogo godina da uštedim dovoljno za dobijem kuhinju iz snova. Željela sam sama prikupiti novac, ali ne mogu raditi. Invalid sam zbog artritisa i čak mi je i stajanje bolno.

Stvarno sam želio učiniti nešto sama i odjednom sam dobila ideju - zaposlit ću se na seksifonu i čavrljanjem ću doći do nove kuhinje. Guglala sam kako se pridružiti, našla, i prijavila se putem govorne pošte. Stajala sam u svojoj kuhinji dajući sve od sebe, ostavljajući seksi poruku telefonskoj sekretarici.

'Da me netko vidio mislio bi da sam luda'

Ubrzo nakon toga žena mi je nazvala i potvrdila da sam položila ono što sam nazvala "seks-test". Dala mi je popis pravila uključujući prekid veze ako se muškarci počnu ponašati na način koji mi se čini agresivnim i dobila sam pin. Sljedećeg jutra, kada je obitelj, uključujući mog sina koji je u 20-ima, izašla, prijavila sam se. Ubrzo nakon toga primila sam prvi poziv.

"Što nosiš?" upitao je čovjek s druge strane slušalice. U svojoj otrcanoj kućnoj haljini, s frizurom tek nakon izlaska iz kreveta, izgledala sam kao E.T. Ali on to ne zna. “U, ovaj, svilenoj pidžami”, rekla sam. Tim sa škotskim naglaskom mi je nastavio pričati kako je u kadi.

Drugi me je muškarac zamolio da ga bičujem - ali nisam imala ništa pri ruci pa sam samo uzela prljavu krpu za suđe i pljesnula je o stol dok sam pijuckala čaj. 'Što koristiš', dahtao je. 'Oh, kožnati remen', rekla sam. Da su me susjedi vidjeli kako lupam krpom po stolu, mislili bi da sam luda. Ali osjećala sam se tako krivom, kao da varam Johna.

'Sve sam mu priznala, imao je puno razumijevanja'

Te noći sam sjela i sve mu priznala. “Postala sam seksualni agent”, rekla sam dok me zapanjeno gledao. Uglavnom je bio zbunjen, ali je prihvatio; čak mi je dao i savjete o stvarima koje bi muškarci htjeli čuti.

Rekao je da će ostati izvan kuće ili sjediti u našoj sobi sa slušalicama dok razgovaram s njima. Naš sin ne zna - bio bi užasnut kada bi znao da je njegova majka postala seksualna radnica. Da budem iskrena, sve mi je jako neugodno. Mislim da mi nije to prirodno niti mi leži, ali dva muškarca su već ponovno zatražila moj PIN broj kako bi me mogli nazvati.

Prvom sam rekla da mi je prvi put. 'Radiš sjajan posao', rekao je. 'Oh hvala', odgovorila sam 'Srce mi tuče kao bubanj'. Odradila sam samo oko pet sati i do sada sam zaradila samo 50 funti, ali sam odlučna da zaradim cijeli iznos - želim pokazati svom mužu da mogu.

'Odradit ću to za novu kuhinju'

Ipak nije lako. Sumanuto je koliko puta morate spomenuti p****.“, priča novopečena seksualna radnica. „Ali odradit ću ja to, samo si ponavljam 'Misli na kuhinju'. Brbljanjem ću doći do kuhinje svojih snova makar mi to bude zadnja stvar koju napravim“, zaključuje