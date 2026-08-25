Pokušala je smršavjeti, a suočila se s neočekivanim problemom: 'Sada me sve užasno boli'

Htjela je samo skinuti nekoliko kilograma, no umjesto toga grudi su joj počele nevjerojatno brzo rasti. Britanka Tianna Moon (30) danas nosi izrazito veliki grudnjak i tvrdi da ima najveće grudi u cijeloj Britaniji. No zbog tog nesvakidašnjeg rekorda nimalo nije sretna. ''Noću se budim jer me guši težina grudi na prsima'', kaže ova mlada žena.

Dijagnosticirano joj rijetko stanje

Njezini problemi, kaže, počeli su nakon uzimanja lijeka za mršavljenje Mounjaro. Od prvotne košarice L u kratkom je vremenu stigla do veličine koja gotovo i da ne postoji na tržištu. Liječnici su joj dijagnosticirali rijetko stanje zvano gigantomastija, kod kojeg tkivo dojki nekontrolirano raste.

Svakodnevni život za nju se pretvorio u pravu utrku s preprekama. ''Moram jako polako hodati stepenicama jer više ne vidim vlastita stopala. Zvuči smiješno, ali istina je“, kaže Tianna. ''Ponekad i zaboravim koliko su mi grudi zapravo velike pa stalno udaram u nešto ili rušim stvari jer preko njih jednostavno ne vidim kako treba“, opisuje situacije koje većina ljudi teško može i zamisliti.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Ljeti je sve još gore. ''Moje grudi su poput tvornice topline i nema baš načina da se rashladim“, sliježe ramenima.

Razmišlja o zahvatu

Iako je Tianna podvrgnuta operaciji smanjenja želuca i znatno smršavjela, njezine grudi nastavile su rasti. Razmišlja o njihovom smanjenju, ali zasad ne žuri pod nož. Liječnici joj, naime, ne mogu garantirati da tkivo dojki nakon zahvata neće ponovno početi rasti.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Kako bi barem malo rasteretila leđa, počela je redovito vježbati. ''Jačam kralježnicu i držanje“, kaže. Od dužih putovanja automobilom gotovo je potpuno odustala. Već nakon sat vremena za volanom ili na suvozačkom sjedalu leđa joj iznimno pate. ''Sada me već sve užasno boli“, tužno dodaje.

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