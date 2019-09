PA GDJE ĆE JOJ DUŠA?! Teško bolesnu prijateljicu mladenka izbacila s vjenčanja, razlog je Bogu za plakati

Odlučila se raspitati kod ostalih djeveruša u čemu je problem. Istina ju je uništila

Djeveruše na vjenčanju tradicionalno nose iste haljine i frizure. No, kada jedna od njih oboli od raka, uistinu je najmanje važno to što ne može izgledati identično kao ostale. Nažalost, žena koju s punim pravom možemo nazvati “bridezillom” svoju je bolesnu prijateljicu izbacila s vjenčanja jer je ova odbila nositi periku.

Nesretna žena olakšala je dušu na Redditu, gdje je objasnila kako ju je njezina bliska prijateljica, koja je njoj bila vjenčana kuma, duboko povrijedila na dan svojega vjenčanja. Prošle je godine žena oboljela od raka, zbog čega je bila podvrgnuta kemoterapijama i zračenju.

Prijateljica pokazala totalno nepoštovanje

“Sva mi je kosa otpala. Sada se oporavljam, ali kosa mi je još uvijek vrlo kratka”, napisala je nesuđena djeveruša. “Kada me odvela u prodavaonicu perika, to me odmah zaprepastilo jer ona jako dobro zna koliko sam se tijekom liječenja borila za prava žena oboljelih od zloćudnih bolesti i trudila se ukloniti sram povezan s gubitkom kose.”

Nakon što je odbila kupiti periku, prijateljica ju je nazvala sljedećega dana kako bi joj priopćila da je ne želi na svojemu vjenčanju. “To me potpuno uništilo jer ja sam joj doslovno druga najbolja prijateljica poslije njezine sestre”, požalila se razočarana žena.

Zar su fotografije važnije od prijateljstva?!

Budući da se mladenka izmotavala kada ju je ova zatražila razlog svoje okrutne odluke, ova se reditovka odlučila raspitati kod ostalih djeveruša u čemu je zapravo problem. “Bile su suzdržane i nisu mi željeli dati konkretan odgovor, ali dalo se zaključiti kako se Karen boji da će joj bolesna djeveruša bez kose pokvariti izgled vjenčanih fotografija”, napisala je.

Očekivano, ljudi su na Redditu stali u obranu oboljele žene i oštro osudili ponašanje mladenke. “Njoj uopće nije stalo do tebe i to bi ti trebala reći jer zaslužuješ istinu. Da imalo drži do tebe, razumjela bi kako se sada osjećaš”, netko je komentirao, a drugi su joj poručili: “Fokusiraj se na sebe i na ono što tebe usrećuje!”