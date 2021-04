OTVORENI BRAK KOJI JE FUNKCIONIRAO: Spavali su s oko 25 osoba, a kada joj je suprug preminuo tješili su ju ljubavnici

Kada je Debbie Dowsett upoznala svog budućeg supruga Tonyja koji je bio 16 godina stariji od nje, između njih nisu frcale iskrice, a i sama priznaje kako se nije radilo o ljubavi na prvi pogled.

Ona je tada imala 26 godina, a on 42. Na sastanku stanara pomislila je kako je njen tadašnji susjed jako pametan. Tek tri mjeseca nakon toga otišli su na prvi spoj u kino, a Debbie je uvidjela da Tony nije samo jako pametan, već i privlačan te su počeli svoju romansu.

