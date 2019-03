OSTALA TRUDNA, A ONDA JU ZGROZILA PORUKA MUŽEVE BIVŠE: ‘Tako bih joj rado odgovorila – ‘je*i se, ali znam da nije mudro’

Već zadnje tri godine pokušavaju zanijeti, a onda joj muževa bivša ovako uništi najradosnije dane

Jedna doskora majka požalila se na britanskoj društvenoj mreži za roditelje na odvratnu “čestitku” bivše supruge svog muža. I to zbog banalnosti.

‘Pokušavamo već godinama’

“Nakon više mučnih godina u kojima smo pokušavali zanijeti, izvan sebe sam do sreće jer sam u 12. tjednu trudnoće. Ja i i moj suprug smo zajedno 11 godina, a pokušavamo dobiti dijete zadnje tri. On već ima sina iz prošle veze starog 12 godina.

Nakon mog ultrazvuka prema kojem je sve bilo u redu, odlučili smo reći našim roditeljima sretnu vijest. Rekli smo im da za sada to drže za sebe do vikenda, kako bismo mogli reći sinu mog supruga.

‘Bio je uzbuđen što će postati stariji brat’

Sa sinom je sve prošlo super, djelovao je prilično uzbuđeno, a čak nam je rekao i da za neko vrijeme, kada beba više neće biti sitna da će ga rado čuvati ako mu to platimo. Pitao nas je i kada će se beba roditi i rekla sam mu termin, a on je rekao da je to tri dana poslije njegovog rođendana.

Rekla sam ‘da, nadamo se da neće biti na tvoj rođendan’ a on je dodao ‘ da, ne bi baš volio dijeliti rođendan’, ali sve iu veselom tonu u nije djelovao kao da se ljuti da ga je to zabrinulo.

‘Nije prošlo ni 20 minuta kada je poslala poruku’

Nego, ovo jutro je sin otišao doma i nije prošlo ni 20 minuta otkako je stigao kući kada sam dobila SMS od suprugove bivše: ‘Koji je**ni ku*ac, jeste vas dvoje normalni? Jeste to napravili namjerno ili što? Čini se da ste planirali da termin bude na rođendan mog sina’.

Ona ne zna ništa o našoj vezi ni koliko smo dugo pokušavali zanijeti, ali i dalje me njena poruka uzrujala kao i to što misli da smo planirali da se naše dijete rodi na rođendan sina mog supruga. Sve znam i jasno mi je da ne bi bilo razumno da joj odgovorim je*i se, ali tako bih to voljela”, zaključila je, prenosi Mirror.