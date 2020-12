OČAJNA MAJKA TRAŽI SAVJETE: ‘Moja kćer je u bizarnoj poligamnoj vezi, i užasno sam zabrinuta za nju’

Budući da djevojke nemaju posao, financira ih dečko, a ne ustručavaju se koristiti njegove kreditne kartice

Jedna zabrinuta majka obratila se Sunovoj savjetnici za veze i seks Deidre Sanders nakon što je saznala da joj je kćer u poliamoričnoj vezi.

“Živi s muškarcem i drugom ženom. Zabrinuta sam za nju. To traje već šest mjeseci. Dijele krevet i imaju trojce ili se moja kći ponekad seksa s drugom ženom”, napisala je u pismu.

Kći joj ima 22 godine i biseksualna je, baš kao i druga djevojka, dok njihov dečko ima 33 godine.

“Djelovao mi je drago kada sam ga prvi put upoznala. Moja se kći preselila k njemu nakon samo mjesec dana veze. Tijekom mojih redovnih posjeta primijetila sam kako je tamo uvijek još jedna žena. Mislila sam da im je prijateljica, ali bila je jako prisna s njih oboje. Jednom ju je muškarac zagrlio, a moja kći na to nije ni trepnula”, otkrila je 41-godišnjakinja.

Zabrinuta majka držala je sve u sebi tjednima, a onda je napokon pitala kćer što se događa. “Rekla mi je da njih troje žive zajedno i da su u vezi. Bila sam zaprepaštena. Pitala sam ju spava li tip s njom i drugom curom odvojeno, a onda mi je rekla da redovito imaju trojce. Kaže i da mu ne smeta kada se ona seksa s drugom djevojkom”, tvrdi majka.

Financira ih dečko, a njih dvije ne rade. Sve što trebaju raditi tijekom dana je očistiti kuću, kuhati i oprati odjeću. Darežljiv je pa im dopušta da stalno ‘peglaju’ njegove kreditne kartice.

“Ono što me najviše brine jest to što njih dvije ne koriste nikakvu kontracepciju. Sigurno će jedna od njih zatrudnjeti. Moju kćer to ne brine i kaže mi ‘što bude, bit će’. Kako da joj pomognem da shvati kako će ovo sve završiti nesretno?”, upitala je majka savjetnicu.

Potencijalne žrtve ‘groominga’?

Deidre razumije njenu zabrinutost. “Znam da ti je kći odrasla i sama donosi svoje odluke, ali ovo mi sve zvuči kao da se djevojke iskorištava za seksualne usluge. ‘Grooming’ počinje nježno, a može se pretvoriti u kontrolu i nasilje jednom kada se žrtve uljuljkaju u osjećaj lažne sigurnosti”, upozorava savjetnica.

Iako kćeri ne može narediti da se izvuče iz ove situacije, najbolja joj je taktika da ostanu bliske.

“Briga oko trudnoće je opravdana i kćerina pasivnost oko tog pitanja sugerira da gube osjećaj kontrole nad vlastitim životom i budućnošću”, objašnjava Deidre. Dodaje kako bi ju trebala nagovoriti da počne koristiti kontracepcijske pilule i da ju uvjeri da će uvijek biti tu za nju.