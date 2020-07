NORVEŽANKA I ŠVEĐANIN NAŠLI NAČIN KAKO ZAOBIĆI ZABRANU PRESLASKA GRANICE: Vječali se odvojeni vrpcom, pod budnim okom policije

Norveška nevjesta i švedski mladoženja svoje su zavjete prije nekoliko dana izmijenili na ceremoniji održanoj na samoj granici između dviju zemalja, odvojeni tek bijelom vrpcom. Svatko se fizički nalazio u vlastitoj državi, pridržavajući se mjera o suzbijanju širenja koronavirusa.

Par je za BBC kazao da više nisu mogli čekati odluku o ukidanju ograničenja, a zanimljivo je i to da je mladenka ideju o takvome vjenčanju iznijela u šali. “Nismo željeli mijenjati ranije zakazani datum…,željeli smo se vjenčati!”, rekli su.

S obzirom na to da je Švedska imala puno opušteniji pristup u borbi protiv koronavirusa u odnosu na ostale europske države, susjedne zemlje poput Norveške nisu je stavile na popis zemalja u koje se smije putovati. Stoga je par odlučio zavjete izmijeniti u šumi u jugoistočnoj norveškoj regiji Holebekk, na samoj granici sa Švedskom. Mladenci su stajali na suprotnim stranama, odvojeni tek satenskom bijelom vrpcom.

Mladenka Camilla Oyjord je ispripovijedala da je prijedlog o takvome vjenčanju iznijela u šali, no da su prijatelji i članovi dviju obitelji zamisao prihvatili s oduševljenjem.

Mladoženja Alexander Clern novinarima je kazao kako ni on ni njegova izabranica nisu očekivali da će bilo tko od bliskih prijatelja prisustvovati svečanosti, s obzirom na to da put do odabranog mjesta vodi dugačkom šumskom stazom. Na kraju su oboje bili oduševljeni brojem gostiju na svojoj ‘šumskoj’ ceremoniji sklapanja braka.

The pandemic has complicated the lives of many people, but one #Nordic couple showed that love conquers all with a #Norway–#Sweden border wedding. My story for @BBCMonitoring https://t.co/Mmx2EZOz3h

