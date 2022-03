Sekspertica je za Men’s Health ispričala kako su izgledale njezine najluđe orgije za koje je rekla da su joj bile najbolje u životu. Na toj zabavi su se, kako kaže, svi seksali kao da im život ovisi o tome jer uistinu nisu znali kada će ponovno biti toliko slobodni. Njezinu ispovijest prenosimo u cijelosti.

Neobičan poziv

Dečko i ja smo se upravo završili seksati kada me žena u svijetloplavom donjem rublju potapšala po ramenu, pogledala ravno u oči i rekla: “Imaš otvorenu pozivnicu. Dođi i nađi me”, prije nego što sam otišla, bila sam zapanjena.

Bila sam na nebrojenim seksualnim zabavama u svom životu, točnije, na više od njih 100, ali nikad me lijepa žena nije tako samouvjereno tražila. Nisam sumnjala u to da ću biti na njoj prije nego što prođe noć, ali sam se također pitala: Otkad se to događa?

Moja prva pretpostavka bila je Hot Vax Summer, tj. dokazana činjenica da su Amerikanci osobe koji su uvijek spremni na seks i to više nego ikad, nakon toliko duge karantene.

Nedavna studija “Ljeto ljubavi” koju su proveli Institut Kinsey i trgovac seks igračkama, Lovehoney, pokazala je da 40 posto Amerikanaca planira više seksualno eksperimentirati u budućnosti, dok njih 13 posto planira manje eksperimentirati (ostali su izjavili da nema promjena).

Ipak, ovo je bilo drugačije. Nije mi dala tipičnu Hot Vax Summer vibru kakvu sam dobivala prije skoro dva mjeseca, početkom lipnja. Tada sam primijetila da su seksualni klubovi krcati novim ljudima, ali ovaj put sam se osjećala kao da se dosta iskusnih profesionalaca gura do granice ljudskih postignuća. Nisam baš mogla shvatiti zašto je to tako.

Seks okupljalište u Brooklynu

Bila sam u Haciendi, organizaciji sa sjedištem u Brooklynu koja slavi seks, osvještava znatiželjne i stvara prilike za upoznavanje novih prijatelja i ljubavnika. Smještena u skromnoj gradskoj kući od cigle, svoju misiju ostvaruje kroz organiziranje seksualnih zabava i druženja, organiziranje raznih edukativnih radionica i njegovanje lijepog životnog okruženja za seksualno pozitivne osobe.

Za Beth Sparkfire, Haciendinu suosnivačicu i organizatoricu događaja, ova seks-pozitivna okupljanja posebno su važna ovog ljeta.

"Sada kada smo u mogućnosti okupiti se nakon godinu dana bez zabava i osobnog kontakta, Haciendina je misija maksimalno iskoristiti svaki događaj, interakciju i trenutak. Ponovno osjećamo zahvalnost za život i želimo ga maksimalno iskoristiti”, rekla mi je.

Dolazak u Haciendu

Moj dečko Jonzu, zajedno s jednom od žena s kojima izlazim, Emily, je stigao u 23 sata. Nakon što smo izbacivačima rekli da smo ondje na zabavi, uvedeni smo i zamoljeni da napišemo svoja imena i pokažemo dokaz o cijepljenju. Za ulazak vam je potreban ili dokaz o cijepljenju ili negativan Covid test star najviše tri dana.

Kad smo prošli kroz ulazna vrata, naišli smo na plesni podij s DJ-em, vanjski prostor za ognjište, hidromasažnu kadu i bar gdje možete ostaviti pića. U podrumu se događa sva zabava: na podu dolje se nalazi oko osam madraca, uključujući nekoliko kreveta s baldahinom i prozirnim bijelim zavjesama kroz koje možete vidjeti kako se ljudi oblače.

Nakon što smo popili bocu viskija, nas troje smo se počeli maziti kraj kamina. Kako mi seks tulumi nisu strani, uočila sam neke ljude koje sam upoznala na drugim događanjima, uključujući Josie, ženu s kojom sam flertovala na drugim zabavama. U prošlosti smo obje bile previše nervozne da bismo napravile prvi korak.

Kada smo svi popili piće, Jonzu je otišao zapaliti, a Emily i ja smo se zaputile u podrum. Bilo je nešto poslije 23 sata, a gomila ljudi se već igrala dolje, što je zapravo jako brzo! Većina seksualnih zabava počinje oko 22 sata, ljudi se inače zagriju jedni za druge tek od ponoći, ali dok sam kročila u podrum, u zraku se zadržao slatki miris seksa. Jauci su dolazili iz svih kutova sobe. Isto tako, čuli su se zvukovi udaraca, testisi koji lupaju o vulve i bičevi o stražnjice.

Početak orgija

S obzirom na to da smo bile okružene svima koji su se već seksali, Emily i ja smo bile uzbuđene i spremne za početak, ali je postojao jedan problem: nije bilo mjesta. Dvojica su okupirali bračni krevet pa sam ih pitala, mogu li se malo pomaknuti. Nije dobar način prekidati scenu, ali svaki kvadratni metar bio je okupiran kao nekretnina na Manhattanu.

Ljubazno su pomakli svoje stražnjice, tako da smo Emily i ja imale prostora. Spustila sam se na nju kada nam se pridružila moja prijateljica Robin. Robin, Emily i ja počeli smo počele brijati sve dok se nisam počela preznojavati, unatoč agresivnoj klimi.

Nakratko sam se gore ohladila te se vratila u podrum kako bih se poseksala s Jonzuom. Ponovno smo se oblačili kada me je spomenuta žena u svijetloplavom donjem rublju potapšala i rekla da imam otvorenu pozivnicu.

Dok sam se vraćala gore, razmišljala sam o tome koliko sam se sretno osjećala. Dakle, zamislite moje iznenađenje kada sam se vratila u podrum kako bih locirala svoj ruksak te me druga lijepa žena pozvala na seks.

Bila je na sve četiri, spremala se biti vezana od druge žene, ali je inzistirala da mi pomogne pronaći ruksak.

"Ne bi trebala ništa tražiti, bit ćeš je...", rekla sam joj. "Uživaj. Voljela bih da me tvoja partnerica veže!”

Oči su joj zasjale. “Nemoj da te veže moja djevojka, vezat ću te ja!”, rekla mi je.

Bila sam zapanjena. Ova nevjerojatno seksi žena ponudila mi je da me veže usred njenog akta. Što? Ovo se ne događa. Nemojte me krivo shvatiti, puno se seksam na seksualnim zabavama, ali obično prvo dođe do zezanja. Morate se prvo malo potruditi. Večeras to nije bio slučaj. Ljudi su se htjeli spojiti sa svima, a ja sam zbog toga bila ondje.

Užareno orgijanje

Malo kasnije, žena koja je bila vezana je došla i pronašla me. Ja sam za to da se stvari stavljaju u stražnjicu, tako da sam ja jahala njezinu igračku "ku..." kao prokleta porno zvijezda. Nakon što smo bili vezane satima, otišle smo gore, gdje smo u kuhinji pronašle hranu: pravi švedski stol s prženim odrescima, rezancima, kupusom i lungićima.

Trčala sam u prazno, a hrana me vratila u život, dovoljno da se vratim dolje zabavljati se s Emily. Vidjeli smo gospođu "otvorena pozivnica" kako leži na krevetu pa smo legle pored nje i počele se ljubiti. Pogledale smo gospođu "otvorena pozivnica" i dale joj pogled koji govori da joj se želimo pridružiti pa nam se ona na kraju i pridružila. Nakon fantastične 25-minutne trojke, sve smo ostale ležati na krevetu, maziti se, hvatati dah i hladiti se.

Jonzu je sišao i vidio me da sam zadrijemala pa me izvukao van. Na izlasku smo vidjeli muškarca kojem je žena penetrirala u anus s rukavicom od lateksa. Bila sam šokirana jer inače ne možete dobiti samo tako ležerno takvu penetraciju. Ona zahtijeva puno priprema i istezanja tijekom dana. Kao i svi drugi koje sam srela na zabavi i ova žena se stvarno posvetila. Bog ju blagoslovio.

Problem s Covidom

Dok sam gore išla opet nešto uzeti za jesti, započela sam razgovor s nekim drugim ljudima koji su radili isto. Naši razgovori su prešli na temu koja nije seksi, koja je, čini se, bila u glavi svima: probijanje slučajeva Covida. Svi smo znali za ljude koji su bili potpuno cijepljeni, ali su bili pozitivni na Covid u posljednja dva tjedna.

Onda sam shvatila razlog zašto su ljudi te noći bili pohotniji nego inače. Nije to imalo veze s Hot Vax Summer, gotovo svi s kojima sam razgovarala, izlazili su tjednima, ako ne i mjesecima otkako su se potpuno cijepili. To je imalo veze s kolektivnim strahom ljudi od varijante Delta, prijetnjom novog vala Covida koji je prisilio grad da se ponovno zatvore. Ljudi nisu pokušavali nadoknaditi izgubljeno vrijeme, oni su se bojali da bi ovo ljeto, ova zabava, mogla biti naš posljednji osjećaj relativne slobode.

Istraživanje Instituta Kinsey iz 2020. godine je otkrilo da su prvi mjeseci izolacije zbog Covida izazvali "pustoš" u seksualnim životima mnogih ljudi, 43,5% je prijavilo pad kvalitete svog seksualnog života, dok je samo 13,6% izjavilo da se njihov seksualni život poboljšao. (Ostali su prijavili da nema promjena.)

Prštanje seksualne energije

"Energija gomile bila je zarazna, u nedostatku boljih riječi", rekla mi je Emily sljedeći dan. "Prostor za igru ​​je stvarno bio krcat. Svi su se zabavljali i igrali kao da bi im to moglo biti posljednji put."

S ovim nedavnim otkrićem počela sam flertati s Josie, ali ovaj put sam si rekla da ću napraviti prvi korak. Rekla sam joj: "Moram pronaći Jonzua, ali ako si zainteresirana, voljela bih se poseksati s tobom večeras."

Planirala sam to reći, a zatim otići, na taj način ona neće osjećati pritisak da odmah odgovori. Prije nego što sam uspjela otići, rekla mi je: “Ovisi. Što bi mi učinila?”

Bila sam zatečena, ali opet, ja pišem o seksu, tako da sam upoznata sa zadirkivanjem prilikom seksi susreta. Nagnula sam se k njoj, a lice mi je bilo samo nekoliko centimetara od njezinog, i rekla: "Pa prvo bih te ovdje poljubila", dok sam je kažiprstom milovala po vratu. “Onda bih se probila do tvojih usana”, rekla sam dok sam nježno dodirivala njezine usne. "I dobro, nakon toga, morala bih se spustiti niže i poljubiti te negdje drugdje, zadirkivajući te, prije nego što..." Zastala sam, stvarajući iščekivanje, baš kao što me dr. Frank-N-Furter naučio - "Je... ga," rekla je.

Položila sam test. Drago mi je što jesam jer mi je sinulo da bi to mogao biti zadnji put da imam seks s nekom novom osobom na duže vrijeme.

Divlji trojac

Spustili smo se u podrum i opet sam htjela pronaći neki prostor. Stisnuli smo se i počeli se spajati u vruću trojku. Izvršila sam svoja obećanja koja sam joj dala, a onda smo na kraju promijenili partnera: seksala sam se s jednom od žena u trojci, a Josie se počela družiti s tim tipom.

Kad smo se moj novi partner i ja umorili, konačno smo se predstavili.

“Bok”, rekla sam.

“Bok”, odgovorio je. "To je bilo izvrsno."

“Stvarno je bilo. Ja sam Sarah.”

"Ja sam Zach."

Druga žena iz trojke se javila, doslovno dok je jahala svog partnera. “Čekaj, vi se niste poznavali prije je...?”

Tada sam prepoznala drugu ženu. Bila je svjetski poznata stručnjakinja za seks koju često koristim kao izvor za svoje članke.

"To si bila ti?!" Vrisnula sam od olakšanja što se nisam slučajno spojila s kolegicom.

Nasmijala se. “Kako nisi shvatila da sam to ja?”

“Tvoje lice je bilo u mojoj pi....! O moj Bože! Skoro smo imali seks.” Obje smo prasnule u smijeh.

Jonzu, koji je uistinu vješt u određivanju vremena, u ovom trenutku je došao do kreveta. "Je li vrijeme da krenemo", pitala sam.

"Dušo, 4:50 je", odgovorio je.

Vau. Vrijeme leti kad se zaj...

Najluđe orgije za seksperticu

Ovo je bila daleko najveća količina seksa koju sam imala na bilo kojoj seks zabavi. Sati za satima, stari partneri, novi partneri, vezanje, trojke, četvorke, sve. Bilo je nevjerojatno, vjerojatno moja najdraža seksualna zabava na kojoj sam ikad bila.

Na ovoj zabavi su se svi seksali kao da im život ovisi o tome jer uistinu nisu znali kada će ponovno biti ovako slobodni. Nadamo se da ćemo jednog dana, kada Covid završi zauvijek, taj isti stav moći prenijeti na sve seksualne zabave. Zaj... to, na naš seksualni život općenito. Ne bi nam trebao trebati sveprisutni, apokaliptični virus da bismo imali seks kao da sutra ne postoji. Uvijek se trebamo zaj... kao da je smak svijeta, prenosi Men's Health.