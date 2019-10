NE, NE VIDITE DVOSTRUKO: Dvojica blizanaca dobila čak tri para blizanaca, stručnjaci zatečeni: ‘To je nevjerojatna slučajnost’

I stručnjaci su ostali zatečeni

Ne, nije optička iluzija niti nekakav pokus pomahnitalih znanstvenika ili plastičnih kirurga – na ovoj fotografiji jednojajčani blizanci John i Dave Winstanley poziraju sa svojom djecom – točnije s tri para blizanaca.

Johh i njegova supruga Jayne 2016. dobili su Jamesa i Joshua, dvojajčane blizance. Ubrzo nakon toga, 2017. godine, Johnov brat Dave i njegova partnerica Amy dobili su Setha i Jakea, također dvojajčane blizance. U međuvremenu je Jayne još jednom ostala u drugom stanju i 2017. godine rodila Jacka i Joela, opet dvojajčane blizance.

Jako povezani, ali više sliče drugom paru

“Naši blizanci su jako povezani i to je predivno. No ne sliče jedno drugom, više liče drugom paru blizanaca. Tako su James i Joel vrlo slični te Jack i Joshua“ ispričala je Jayne. No kao majku dva para blizanaca, Jayne more puno realnije brige od sličnosti i genetike. Uratko ne bi htjela ponovo ostati trudna jer strahuje da bi ponovo dobili blizance, a već sada ima pune ruke posla.

“Tajna je da se strogo držimo rasporeda, inače će nastati apsolutni kaos u kući”, istaknula je Jayne.

Nevjerojatna slučajnost

Priča je o jednojajčanim blizancima koji su postali roditelji trima “kompletima” dvojajčanih blizanaca iz britanskog Congletona ubrzo je osvojila javnost, a osobito je zainteresirala stručnjake. Srećom, ovoga puta im ne pada na pamet voditi moralno dvojbene pokuse.

Slučaj Johna i Davea osobito je zanimljiv jer očevi koji su jednojajčani blizanci nemaju statistički veće mogućnosti dobiti blizance od ostalih očeva.

“Te šanse određuje biologija ženskog partnera. Tako da je to što se dogodilo u dvije obitelji Winstanleya i to čak tri puta zaredom zapravo velika slučajnosi“, istaknuo je za Daily Mail dr. Michael Mosley. Ističe jednojajčani blizanci pružaju znanstvenicima jedinstveni uvid koliko nas određuju geni, a koliko okruženje i odgoj.