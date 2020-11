‘NE MOGU VJEROVATI KAKVO ĆE IME MOJA SESTRA DATI SVOM DJETETU’: Je li ovime buduća majka prešla granicu dobrog ukusa?

Djevojka misli da je njena mlađa sestra prešla granicu dobrog ukusa izborom imena te da će to imati posljedice na dijete

Žena koja se ne slaže sa sestrinim izborom imena za bebu našla se pred teškim izborom – da se tome glasno usprotivi ili da šuti.

Iako shvaća da roditelji imaju pravo nazvati svoju djecu kako god žele, vjeruje da je njena sestra prešla sve granice dobrog ukusa, što će rezultirati time da će se svi rugati njezinom sinu, ali i njoj.

Predložila joj je i dugu listu drugih imena koje je redom odbila, da bi naposljetku priznala sestri kako misli da je njezin izbor imena “golema pogreška”, što je buduću majku razbjesnilo.

Djevojka je objasnila da je njezina 19-godišnja sestra u osmom mjesecu trudnoće i da je prije nekoliko tjedana otkrila da planira nazvati sina Paradox.

Isprva je mislila da se sestra šali, no trudnica je bila odlučna i tvrdila da je odabrala ime “samo zato što je jedinstveno i zvuči cool”.

‘Granica mora postojati’

“Poslala sam joj hrpu različitih imena u nadi da će izabrati neko drugo. Jučer je poludjela i pitala me zašto joj stalno predlažem imena kada je ona već odabrala jedno. Morala sam biti iskrena i reći joj kako Paradox nije pravo ime i da će se svi rugati njoj i njezinom sinu”, napisala je djevojka na Redditu.

“Pod stresom sam zbog toga jer znam da čini golemu pogrešku. Blokirala me posvuda i ne razgovara sa mnom. Pitala sam mamu što misli o imenu i slaže se da je pomalo neobično, no tvrdi kako je to sestrin izbor na kraju dana. Slažem se s time da roditelji imaju pravo nazvati dijete kako god žele, no mora postojati neka granica”, dodala je.

Upitala je korisnike Reddita je li učinila ispravnu stvar usprotivivši se imenu, a izazvala je podijeljene reakcije u komentarima.

“Ljudi koji daju sve od sebe kako bi djeci dali jedinstvena imena samo zato da budu posebna su š*pci. Neka to čine s kućnim ljubimcem, a ne djetetom”, “Problem je što si ju nastavila pritiskati oko imena. Tvoja je mama u pravu, njen je izbor. Rekla si što si imala za reći. Sada ju prestani gnjaviti, ispričaj se i budi dobra teta”, “Radim s djecom, čula sam i gora imena. Bez obzira na sve, tvoja sestra odlučuje i ovime vrijeđaš njenu inteligenciju i roditeljstvo. Nećeš pomoći djetetu, a odnos sa sestrom će ti se ozbiljno narušiti”, pisali su joj.