MUČNA ISPOVIJEST SILOVANE DJEVOJKE: ‘Ubacili su mi drogu u piće pa se grupno iživljavali na meni. Imala sam samo 14’

Policija je preko DNK-a pronašla dvojicu Philippinih napadača, koji su u zatvoru od 2011. godine. Ostali nisu nikad pronađeni

Hrabra je djevojka odlučila progovoriti o najtraumatičnijem događaju u životu. Philippa Briggs (21) opisala je kako su je kao tinejdžericu drogirali i grupno silovali na tulumu na koji je otišla s prijateljicom. Imala je samo 14 godina. Dvojica njezinih napadača, Kashif Amjad (31) i Sakib Ali Sadiq (35) završili su u zatvoru na 10 godina, dok ostali slobodno šetaju. Philippina prijateljica, koja je u to vrijeme imala 16 godina, nagovorila ju je da s njom pođe na kućnu zabavu, a potom je hladno optužila da si je sama kriva što su je silovali.

Probudila se na podu kupaonice

Prijateljica, čije se ime ne smije otkriti iz pravnih razloga, dobila je dvije godine uvjetne kazne zbog poticanja djeteta na seksualnu aktivnost. Philippa, koja je posvojena u dobi od šest godina, a potom prebačena u Dom za nezbrinutu djecu zbog obiteljskih problema, za Daily Mail je izjavila kako se 2009. očajnički željela uklopiti. U domu je upoznala tu stariju prijateljicu, koja ju je povela na koban party.

Prisjetila se kako joj se ondje počelo užasno vrtjeti u glavi nakon što je popila piće koje joj je pružio jedan od muškaraca, iako je ona tražila samo sok od naranče. Sjeća se kako ju je neki dečko pitao je li dobro prije no što je nastupila potpuna praznina. “Kad sam otvorila oči, ležala sam na hladnom podu kupaonice, a vid mi je bio mutan. Pokušala sam ustati, ali na svoje zaprepaštenje sam uvidjela da me pritišće nešto vrlo teško. Izbezumila sam se shvativši da na meni leži muškarac.

Prijateljica ju izdala

“Nisam mu mogla razaznati lice, a kad sam otvorila usta da zazovem upomoć, nikakav zvuk nije izlazio. Budila sam se i ponovno padala u nesvijest dok me silovao. Bila sam preslaba i preomamljena da bih mu se suprotstavila”, ispričala je nesretna djevojka. Kad se sljedeći put probudila, ovoga puta sama, osjetila je intenzivnu bol. “Sve me boljelo dok sam pokušavala ustati. Spustivši pogled, vidjela sam da su mi noge prekrivene krvlju.”

‘Kako se vratiti u život nakon silovanja? O tome vam nitko nikada ne priča’

“Bilo mi je loše, ali sam znala kako moram potražiti pomoć, i to brzo. Posegnula sam za kvakom, no vrata su bila zaključana. Bila sam zarobljena. U očajničkim pokušajima da pobjegnem, opet sam se onesvijestila. Probudivši se iznova, moje su hlače ponovno bile spuštene do gležnjeva. Osjetila sam grč u želudcu kad sam shvatila da sam morala biti i drugi put silovana”, rekla je Philippa. Prisjetila se kako je vrištala i lupala po vratima dok u kupaonicu nije ušla njena prijateljica. Međutim, iako joj je rekla da je bila napadnuta, ova ju je uvjeravala da nije tako i pogledala je s gađenjem.

Silovala ju najmanje petorica

“Nije moj problem što si ti bila prepijana da bi uživala. Pogledaj se, izgledaš očajno”, rekla joj je prijateljica, a potom ju izvela van govoreći neka se sama snađe kako će doma, iako je vani bilo ekstremno hladno. Philippu je, nasreću, pronašla policija, koju je kontaktirao dom čija je bila štićenica. Odveli su je u bolnicu, gdje su liječnici zaključili kako je bila drogirana, a njezine su ozljede upućivale na to da se na njoj iživljavalo najmanje pet muškaraca.

Dobila je pilulu za dan poslije i rečeno joj je da za nekoliko tjedana napravi test na trudnoću. Policija je preko DNK-a pronašla dvojicu Philippinih napadača, koji su u zatvoru od 2011. godine. Ostali počinitelji nisu nikad pronađeni. Jadna je djevojka od silne traume zaradila PTSP i počela trošiti antidepresive. Kaže da se sada osjeća mnogo snažnije i poručuje: “Neću dopustiti tim monstrumima da mi ukradu i sekundu više od moje budućnosti.”