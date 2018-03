MLADIĆ JEZIVIM PRIZNANJEM ŠOKIRAO INTERNET: ‘Svom sam djedu pomogao da umre i opet bih napravio isto’

‘To se dogodilo toliko davno da sam imao dovoljno vremena za razmišljanje što se ustvari dogodilo i kako me to u potpunosti promijenilo’

Svatko od nas nosi neki teret u životu, ali najteži su oni koje moramo skrivati od drugih. Roditelji su ovog mladića punih 14 godina krivili za smrt njegova djeda, ponajviše zato što ga je ispustio iz vida u tom fatalnom trenutku i zato što mu nije pomogao. Nisu ni slutili kako je njihov sin cijelo ovo vrijeme čuvao tajnu koja bi lako promijenila njihovo mišljenje. Međutim, zbog djedove želje, taj će teret vjerojatno nositi na duši cijeli svoj život.

Vjerojatno da si barem malo olakša, sada 28-godišnji muškarac svoju je priču anonimno podijelio na internetu. “To se dogodilo toliko davno da sam imao dovoljno vremena za razmišljanje što se ustvari dogodilo i kako me to u potpunosti promijenilo”, napisao je.

Njegova ispovijest na Imguru

Moji su me roditelji krivili za djedovu smrt jer nisam bio s njime kad se to dogodilo i jer ga nisam pokušao spasiti. Bio sam u srednjim tinejdžerskim godinama, a dotad su djeda već nekoliko puta oživljavali i bio je u bolnici više puta nego što mogu izbrojiti. Bolovao je od dječje paralize i mnogih drugih bolesti. Bilo mu je dosta života i, još važnije, bilo mu je dosta upornog buđenja u bolnici sa cijevi zataknutom u grlo koja mu je pomagala disati.



PROČITAJTE PISMO OVE STARICE, NEĆETE POŽALITI: ‘Nisam sigurna što bi drugi učinili kad bi znali da ih sutra više neće biti ovdje’

Jednoga dana, pozvao me u svoju sobu i pružio mi komad papira. Rekao je da je to legalni dokument u kojemu zahtijeva da mu se ne pokušava spasiti život kad mu sljedeći put pozli. Rekao je kako zna da svim članovima obitelji može povjeriti svoj život, ali ja sam bio jedini kojemu je povjerio svoju smrt. Nekoliko dana poslije, ponovno me pozvao k sebi i priznao kako se ne osjeća dobro. Sjedio sam pokraj njega kad je doživio težak srčani udar i držao ga za ruku kako ne bi pao iz kreveta.

Nakon što se prestao boriti za zrak, podignuo sam ga i postavio u sjedeći položaj na pod. Još sam neko vrijeme sjedio pored njega i promatrao ga. Otprilike sat vremena poslije, kad je izgubio svu boju, nazvao sam Hitnu pomoć i prijavio djedovu smrt. Roditelji su došli kući nekoliko minuta poslije Hitne. Njih nisam zvao jer bi im to sugeriralo ono što smo se djed i ja dogovorili.

Ni zbog čega ne žali

Potresna je ispovijest ovog mladića izazvala buru reakcija korisnika Imgura, koji su imali hrpu komentara. “Pa ti si imao oko 16 godina. Prevelika je to odgovornost za klinca koji je čuvao svog umirućeg djeda”, “Nemoj se ljutiti na roditelje, oni jednostavno ne bi razumjeli jer su cijelo vrijeme ignorirali ono što im se zbivalo pred očima. Bili su zaslijepljeni ljubavlju”, “Biti heroj ne znači nužno da te obasipaju medaljama i zagrljajima. Napravio si pravu stvar za voljenog člana svoje obitelji. Svaka čast!”, samo su neke od poruka podrške.

“Imao sam mogućnost izbora, ali sam odlučio završiti s time. Prihvatio sam posljedice i nije me briga ako me cijela obitelj mrzi i misli da sam ga ja ubio. Vrijedilo je toga i opet bih tako postupio. Nije ništa čudno u tome što je djed upravo meni povjerio takvu odgovornost. Nadam se kako i vi imate nekoga komu vjerujete onoliko koliko je moj djed vjerovao meni”, zaključio je dirnuti mladić.