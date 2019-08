MLADENKA BAKI ISPUNILA POSLJEDNJU ŽELJU: ‘Znala sam da je više nikad neću vidjeti. Sve sam učinila u tajnosti’

Njezina priča o tome kako je iznenadila baku rastopila je milijune srca diljem svijeta

Baka Tare Foley iz Naplesa u Floridi prošle je godine počela živjeti u hospiciju. Budući da se bližilo raskošno vjenčanje njezine unuke, 102-godišnja Stasia imala je veliku želju prisustvovati tom velikom događaju, koji se u lipnju održao u Teksasu.

Unuka je iznenadila u vjenčanici

Bila je to lijepa misao, no s malom vjerojatnošću da se zaista dogodi. S obzirom na njezinu dob i probleme sa srcem, liječnici nisu htjeli da vremešna Stasia leti zrakoplovom. Tara je znala koliko bi to baki značilo pa je napravila sljedeće najbolje što je mogla.

“Moja baka uvijek je bila izrazito neovisna žena, koja je radila gotovo sve sama, ali kada joj je srce počelo slabjeti, počela je usporavati”, rekla je Foley za Huff Post, a njezina priča o tome kako je iznenadila baku rastopila je milijune srca diljem svijeta.

Naime, bez znanja ikoga u obitelji, buduća mladenka uzela je vjenčanicu i otišla posjetiti baku. Angažirala je lokalnu fotografkinju Marie Kamp, koja je taj emotivan susret ovjekovječila fotoaparatom i napravila divne fotografije, koje sada gleda cijeli svijet.

Bio je to njihov posljednji susret

Vidjevši svoju voljenu unuku u vjenčanici, baka nije mogla suzdržati osmijeh. “Bila je jako iznenađena”, kaže Foley, koja se bavi prodajom nekretnina. “Raširila je ruke za zagrljaj istoga trena kada me vidjela i rekla mi da sam predivna. Smijale smo se i uživale u svakoj sekundi”, prisjetila se unuka emotivnog druženja s bakom u siječnju.

Fotografije su prije tri mjeseca postale viralne na Facebooku, a i dalje kruže društvenim mrežama te su prikupile više od 1,7 milijuna lajkova.

“Kad sam joj toga dana zaželjela laku noć, obje smo znale kako je to posljednji put da se vidimo. Uhvatila me za obraze rukama, pogledala ravno u oči i rekla mi koliko me voli. Preminula je 27 dana kasnije”, otkrila je Foley.

Obitelj u suzama vidjevši fotografije

Na vjenčanju šest mjeseci poslije, mladenka je iznenadila obitelj otkrivši uokvirene fotografije. Dirljive trenutke uhvatila je fotografkinja iz Austina Misty McLendon, a Foley je reakciju obitelji nazvala neprocjenjivom.

“Moj tata nije mogao vjerovati što vidi”, rekla je dirnuta mladenka. Foley je bila fascinirana bakinim životom i svime onime što je napravila za njezinu obitelj. Taj posjet bio je njezin način da joj se oduži.

“Bila sam odlučna doći do nje kako bi me vidjela u vjenčanici i osjećala se uključenom u moj poseban dan. Bila je više od nevjerojatne žene. Jako sam blagoslovljena što mi je ovo posljednje sjećanje na nju”, zaključila je Foley.