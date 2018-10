MASER KOJI ŽENAMA PRUŽA ORGAZME: ‘Ovako izgleda masaža s happy endom, ali dvaput sam malo pretjerao’

‘Ona je ležala na leđima prekrivena samo ručnikom; ja joj masiram gornji dio prsa, ramena i vrat, a onda…’

Sama riječ masaža zvuči opuštajuće. Upaljene svijeće, relaksirajuća glazba u pozadini i stručne ruke masera – idealna kombinacija. No, ponekad stvari ne idu po planu iza zatvorenih vrata. U emisiji Jackie O gostovao je australski maser Alex, koji je otkrio prljave tajne posla, ali i kako se nosi s preuzbuđenim klijentima te što se stvarno događa kada netko zatraži “happy end”. Priznao je, između ostalog, da više ne masira bliske ljude nakon što se poseksao s dvjema djevojkama svojih frendova.

Svaki drugi traži seks

“U svojim ranim danima bio sam nadobudan i pod utjecajem hormona, granice su mi bile nejasne, a cure su se htjele izmasirati pa sam im ponudio besplatno. Ali onda je masaža postala intimna, da. Bilo je prilično uzajamno. Ona je ležala na leđima prekrivena samo ručnikom; ja joj masiram gornji dio prsa, ramena i vrat, a ona me odjednom povuče prema dolje i poljubi. Naučio sam svoju lekciju”, rekao je Alex.

Na pitanje koliko često dobiva upite o seksualnim uslugama, odgovorio je: “Dosta! Rekao bih da je to u 45 – 50 posto slučajeva. Svi traže – i žene i muškarci. Ima ljudi koji te pitaju sasvim izravno hoće li biti sretnog završetka.” Ipak, više je onih koji to pitaju preko telefona nego dok leže na stolu. “Imam već redovitu klijentelu, ali uvijek se nađe netko tko će nazvati pitati: ‘Vi masirate? jesam li ja gola? Jeste li vi goli?’, a ja kažem: ‘Ne!'”

Jedna doživjela orgazam

Objasnio je i što uključuje sretan završetak: “Sve što možete s rukama. Možete biti erotični s bradavicama ili tamo dolje… Ponekad ljudi meni žele pružiti sretan završetak.” Alex je priznao i da je jednom masirao gol. “Bio je neki gospodin, nazvao me i objasnio da je on nudist i pitao me mogu li ga gol masirati. Ja sam rekao: ‘Znate što? Može, to je u redu.’ Nikad prije nisam bio nudist i uhvatila me znatiželja. Nije to bilo ništa seksualno, ali bilo mi je čudno. Nije mi se svidjelo”, kazao je.

Neki se njegovi klijenti jednostavno previše uzbude zbog masaže, ali zna on i s njima. “Jedna žena je stenjala, doživjela orgazam, pa i plakala na kraju masaže. Rekla mi je da je njezin muž nikad ne dira. Tražila me nešto više. Čak i kad sam joj masirao leđa i ramena, uzdisala je. Mogli su je čuti svi koji su bili ispred vrata. Iako sam se pitao što je to, dovraga, s druge strane sam osjetio njezinu bol. Naučio sam to poštovati”, zaključio je maser.