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PRAVI MISTERIJ /

Lovac na duhove na plaži pronašao bocu s neobičnim sadržajem: 'Je li to bila slučajnost?'

Lovac na duhove na plaži pronašao bocu s neobičnim sadržajem: 'Je li to bila slučajnost?'
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Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Kontakt s Peteovom kćeri Emmom nije funkcionirao. U pismu je, naime, nedostajalo posljednje slovo njezine e-mail adrese. Barri nije odustao i krenuo ju je tražiti na društvenim mrežama

26.8.2026.
14:32
Magazin.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
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Pronaći poruku u boci nešto je o čemu djeca sanjaju dok se igraju gusara, a upravo se to dogodilo britanskom voditelju Barriju Gahiju (47) na plaži u Cornwallu. Među kamenjem je pronašao bocu koja je pet godina plutala morem. U njoj su bili fotografija Petea Daviesa i pismo, ali i nešto što nijedno dijete zasigurno ne bi željelo pronaći. Naime, unutra se nalazila vrećica s ljudskim pepelom.

Dirljiva priča o jednom životu

Srećom, nije bila riječ ni o kakvom zločinu, već o vrlo dirljivoj gesti. Pete je preminuo 2021. godine, a njegova je obitelj željela da njegov pepeo nastavi ploviti morem. Onaj tko pronađe bocu trebao je fotografirati mjesto gdje ju je pronašao, javiti se obitelji, a zatim je ponovno vratiti u more. ''U tom trenutku sve je počelo imati smisla“, opisuje svoj neobični pronalazak Barri, koji se bavi paranormalnim pojavama i poznat je iz emisije ''Help! My House Is Haunted“.

Lovac na duhove na plaži pronašao bocu s neobičnim sadržajem: 'Je li to bila slučajnost?'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

No kontakt s Peteovom kćeri Emmom nije funkcionirao. U pismu je nedostajalo posljednje slovo njezine e-mail adrese. Barri nije odustao i krenuo ju je tražiti na društvenim mrežama. Njegov poziv podijelile su tisuće ljudi, a već nakon nekoliko sati javila se Emma.

''Ne mogu vam dovoljno zahvaliti. Tata je obožavao Cornwall i nisam mogla poželjeti bolje ljude da ga pronađu“, napisala je dirnuta žena. Javila se i Peteova unuka Melissa, koja je potvrdila da je upravo ona napisala pismo. ''Ovo je moj djed. Presretna sam. Nemate pojma koliko ovo znači našoj obitelji“, poručila je.

Priča uz sve to ima i pomalo misteriozan prizvuk. Pete je rođen 22. svibnja, upravo na dan kada Barri i njegova supruga slave godišnjicu braka. ''Je li to bila samo slučajnost ili je u svemu bilo i malo sudbine?“ pita se Barri.

Što će dalje biti s bocom, zasad nije jasno. Barri kaže da će poštovati želju obitelji. ''Ako budu željeli da pomognemo Peteu da nastavi putovanje, bit će nam čast ispuniti im tu želju'', zaključio je.

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PepeoBocaPoruka U BociParanormalno
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