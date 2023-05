"Volim upoznavati ljude koji ne znaju 'tko' sam ni što radim jer tada formiraju svoje mišljenje o meni s manje predrasuda nego što to čine ako se predstavim kao seksualna radnica. Onda kad ja to otkrijem ili oni saznaju, obično su prilično šokirani i imaju 'domišljate' komentare poput 'Oh, ali ti si prepametna, lijepa i normalna da bi bila pornozvijezda!' Kao da biti seksualni radnik i biti privlačan, inteligentan ili naizgled funkcionalan ne mogu koegzistirati. Obično samo pitam 'Što točno misliš pod tim?' i sjedim i gledam ih kako se koprcaju. To je pravo iskustvo učenja", objasnila je.