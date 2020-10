LJUDI JAVNO OTKRILI ŠTO IH JE IZNENADILO TIJEKOM PRVOG SEKSA: Vjerujemo da će se mnogi od vas pronaći u ovome

Ako ste ikada htjeli znati što je iznenadilo druge tijekom njihovog prvog seksa, ne tražite dalje

Filmovi, serije i pornići daju popriličnu nerealnu sliku seksa pa je sasvim logično da ljudi ne znaju što očekivati dok ga sami ne dožive.

Nedavno se na Redditu pojavila tema u kojoj je jedan korisnik upitao druge što ih je iznenadilo kod prvog seksa, a odgovori su zaista zanimljivi.

“Nisam znao da je tako dobro maziti se nakon seksa, osjećaj je poput nirvane.”

“Iznenadilo me koliko je komunikacije potrebno. Kada gledaš porniće, akteri uopće ne razgovaraju. Odrade minimum i to je seks. Iznenadila sam se kad me dečko pitao kako se osjećam i je li mi dobro.”

“Nisam znala da dečki mogu micati svoje penise bez dodirivanja.”

“Mislio sam da su grudi jako čvrste. Kada sam ih prvi put dodirnuo šokirao sam se koliko su mekane.”

“Koliko će me kukovi boljeti idući dan. Hodao sam kao djed sljedeća dva dana. Nakon toga svaki put istežem kukove prije seksa.”

“Koliko dosadan seks može biti kada vam se ta osoba baš i ne sviđa.”

“Neću lagati, mislila sam da se trebam ponašati poput žena u porniću. Mislila sam da seks svaki put treba biti nezaboravan. Iznenadila sam se kad se to pokazalo nerealnim.”

“Nisam znao da će biti tako topla iznutra. Bio sam spreman na vlagu i ugodu, ali nisam znao da će i temperatura imati utjecaj na moj doživljaj.”

“Iznenadilo me koliko je predigra ključna za cijelo iskustvo. Ponekad je predigra bolja od seksa.”

“Šokirala sam se od količine tjelesnih tekućina posvuda. Definitivno sam se trebala otuširati nakon svega.”

“Kada sam joj stavio ruku u hlače iznenadio sam se koliko sam duboko trebao dosegnuti da dođem do njene vagine.”

“Nisam znala koliko je dobro nekoga oralno zadovoljiti. Nešto je umirujuće u ispražnjavanju mozga od bilo kakvih misli osim onih o vašoj tehnici. Predivan trenutak u kojem uživate gledajući drugu osobu kako uživa.”