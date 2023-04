Rad u korporativnoj industriji nije za svakoga, zbog čega su Lucy Banks, Ebony Mystique, Leo Vice i Cherie DeVille napustili svoje poslove te su ostvarili zavidnu karijeru u 18+ industriji i zaradili zavidne svote novca, piše Daily Star.

Lucy Banks (32) iz Pertha, Australija, napustila je svoj posao u korporativnom bankarstvu kako bi snimala 18+ snimke za OnlyFans. Mama dvoje djece je otkrila da joj njen kontroverzni novi posao daje slobodu da bude bolji roditelj.

"Vidjela sam oglas za posao pomoćnika upravitelja banke i prijavila se na njega, što je ludo jer sam imala 17 godina i nisam imala iskustva u bankarstvu. Napredovala sam i završila u korporativnom bankarstvu u dobi od 21 godinu", ispričala je svojevremeno.

Iako joj je to bio posao iz snova, Lucy je rekla da je bila pod velikim pritiskom, pa se odlučila pridružiti 18+ platformi te sada zarađuje četiri puta više nego prije.

Ebony Mystique iz New Havena u SAD-u, bivša je medicinska sestra koja je postala nagrađivana pornoglumica, a sada zarađuje bogatstvo. Pandemija je uzela danak svima, a posebno zaposlenima u zdravstvu, zbog čega je Ebony odlučila dati otkaz.

Željela je zabavnu karijeru

"Radila sam bezbroj sati prekovremeno kao medicinska sestra i bilo je zaista teško, stoga sam željela započeti karijeru koja bi bila zabavna, koja bi mi dala autonomiju i dobu zaradu", rekla je te je otkrila kako je ušla u 18+ industriju.

"Moja prijateljica je pornozvijezda i dala mi je šansu na svojoj platformi, i iskreno, nakon prvih nekoliko scena koje su postale viralne, ostatak je povijest. Povukla sam se iz medicinske struke tijekom pandemije, pomogla umiroviti svoju mamu i odlično mi ide", ispričala je.

U mjesecima prije početka pandemije, Leo Vice se umorio od penjanja na korporativnoj ljestvici. Sada ima 36 godina te je na "Pornhub" podcastu otkrio da je odlučio dati otkaz u srednjim 30-ima kako bi sam producirao svoje filmove za odrasle.

Porno industriji pridružio se nakon što je na Tinderu upoznao dvije djevojke koje su oglašavale da traže muškog partnera za snimanje pornića. Nakon što su se našli na večeri, trojac je zajedno snimio scenu.

Fizioterapeutkinja postala pornozvijezda

"To se dogodilo, ali korporativni posao i dalje je bio dobro plaćen. To je pokrivalo sve moje troškove. Ali kako vrijeme prolazi, budim se u realnosti korporativnog svijeta i to je kao da zapravo nisi toliko slobodan koliko misliš da jesi. Nemate kontrolu koju mislite da imate. Tako sam počeo postavljati temelje, štedjeti novac, smišljati umjetnička imena, plan igre, marketinšku strategiju itd.", ispričao je Leo.

Kada je Leu ponuđen unosan ugovor, napustio je svoj korporativni posao, iskoristio je priliku da unajmi stan u Los Angelesu i uspješno se posvetio karijeri u pornoindustriji.

Cherie DeVille (43) veteranka je 18+ industrije te je osvojila niz nagrada za svoj rad. Ona je, prije nego je počela karijeru u pornoindustriji, radila kao fizioterapeut. Cherie je u podcastu "Stiff Socks" otkrila da joj je poznavanje ljudskog tijela pomoglo u njenoj novoj karijeri.

"Fizioterapeuti dobro zarađuju, ali ja sam željela više pa sam se bavila i manekenstvom. 'Otkrila' me moja trenutna agentica i pitala me 'Bi li voljela snimati porniće?' Ja sam rekla 'Čekaj, što?'", ispričala je.

Cherie je malo istraživala te je shvatila da je taj posao potpuno legitiman, pa se odlučila okušati u 18+ industriji nakon što se uvjerila da neće izgubiti licencu za fizikalnu terapiju.