Njezina obitelj ’90-ih je živjela u Poljskoj, tada ekstremno konzervativnoj državi, pa su njezini baka i djed skrivali trudnoću svoje kćeri tinejdžerice kako bi je zaštitili od osude društva

U jednome od posljednjih trendova na platformi TikTok korisnici dijele najveće laži svoga života. Ne čudi što se u masi različitih ispovijesti istaknula priča Karol Lu, koja je šokirala ekipu otkrivši kako je sa 16 godina saznala da su joj njezini mama i tata zapravo – baka i djed.

U snimkama koje je pogledalo više od tri milijuna ljudi, Lu je ispričala da su njezini roditelji često bilo odsutni zbog posla dok je ona bila dijete pa su je uglavnom čuvala njezina starija braća, a osobito najstarija sestra, koja je od nje starija 16 godina.

Skrivali trudnoću kćeri tinejdžerice

“Nikada nismo bili baš bogati. Kada sam s 13 godina rekla da želim profesionalnu kameru, roditelji su mi odgovorili da ću morati sama zaraditi za nju. Sestra je pitala svoga tadašnjeg dečka može li mi dati posao na svojoj farmi”, započela je Karol.

“Neko vrijeme sam ondje radila, a onda me jedne noći nazvao njezin, tada već bivši dečko i rekao da će mi otkriti tajnu koja će cijeli moj život okrenuti za 180 stupnjeva. Čak i prije nego što je to izrekao, ja sam imala predosjećaj što će reći – moja starija sestra zapravo je moja majka”, dodala je djevojka.

Lu je objasnila kako je njezina obitelj ’90-ih živjela u Poljskoj, tada ekstremno konzervativnoj državi, pa su njezini baka i djed skrivali trudnoću svoje kćeri tinejdžerice kako bi je zaštitili od osude društva. Kaže kako je počela povezivati neke stvari iz djetinjstva koje su ukazivale na to da je ova priča istinita.

Liječnički pregled potaknuo sumnju

“Jednom smo u školi imali liječnički pregled, a vodila me prava mama, tada još uvijek za mene starija sestra. Na mojim dokumentima pisalo je moje ime i prezime, a pod imenom roditelja stajalo je njezino. Kada sam je pitala zašto je to tako, rekla mi je da je vjerojatno došlo do neke pogreške”, prisjetila se.

Karol je planirala skrivati od obitelji da zna istinu jer je htjela vidjeti do kada će joj lagati, ali nakon samo nekoliko tjedana priznala je sestri, odnosno majci, da sve zna. Iako je ta tema, kako kaže, još uvijek osjetljiva za obitelj, odlučili su krenuti dalje i ne dopustiti da to utječe na njihov odnos.

Djevojka je u međuvremenu izbrisala svoje kontroverzne videozapise s TikToka i jedan je dio njezine ispovijesti dostupan samo na YouTubeu. No, prije toga su njezinu priču podijelili brojni svjetski mediji, pa tako i Unilad.