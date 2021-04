Njezina ispovijest na Redditu brzo je postala viralna, a mnogi su se složili da cijeli splet nesretnih okolnosti nije mogao biti slučajan

Nije tajna da obitelji ponekad mogu biti prilično komplicirane – puno je tu ljubavi, ali drame može biti još i više. Jedna se djevojka nedavno požalila kako se osjeća kao da živi u sapunici. Neimenovana 24-godišnjakinja na Redditu je potražila savjet nakon što je otkrila obiteljsku tajnu koja joj je u potpunosti promijenila život.

U anonimnoj objavi na forumu pod nazivom “Am I the A**hole?”, objasnila je kako je otkrila da je ona zapravo plod jedne afere i da njezin čovjek kojega je cijeli život smatrala ocem uopće nije njezin biološki otac.

'I'm the product of a secret affair and my sister is dating my biological dad'https://t.co/qspNTdttoZ pic.twitter.com/hcRfFwCZXO — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) March 31, 2021

Godinama je čuvala tajnu

U svom postu cura iz SAD-a napisala je: “Dakle, moj se život nedavno pretvorio u krvavu sapunicu i ovdje bih mogla dobiti neke korisne savjete od treće strane kako se nositi s time. Naime, ja sam plod afere svoje mame. Nasreću, tata joj je to oprostio i prihvatio me kao svoju. Mogu reći da sam imala prilično lijepo djetinjstvo.”

“Kada sam imala 17 godina, mama me izvela na sladoled i upoznala me s mojim biološkim ocem. Rekla je da osjeća da sam dovoljno stara da doznam istinu te mi objasnila svoju aferu, a također me natjerala da obećam da to nikad neću reći svojoj starijoj sestri. Istaknula je i da moj biološki otac nikad neće biti dijelom moga života jer me ne želi”, napisala je u nastavku.

“Bio je to šok za mene, neću lagati, ali naučila sam to potisnuti i nastaviti sa svojim životom”, priznala je mlada Amerikanka, dodajući kako je posljednjih nekoliko godina čuvala tajnu, no nedavno se susrela s velikim problemom – sestra joj se spetljala s njezinim biološkim ocem i nije imala pojma tko je on zapravo.

Njihova majka je bijesna

“Moja velika sestra oduvijek je naginjala starijim muškarcima, a prije dva mjeseca podijelila je sliku sebe i svoga novog dečka, koji se, na moj šok, pokazao kao moj biološki otac. Nekoliko sam dana razmišljala o tome što učiniti, a na kraju sam odlučila da zaslužuje znati istinu i rekla sam joj. Ona to nije dobro prihvatila i ostavila ga je, ali nije bila ljutita na mene”, prisjetila se.

“Moja je mama, s druge strane, bijesna. Kaže da sam otkrila nešto što nije bilo za dijeljenje i da nisam imala pravo to ikomu reći. Od tada moj biološki otac nije povezan s mojom sestrom. Priznajem, možda sam prenaglila jer nisu oni još bili razgovarali o braku. Prošla su dva mjeseca, a mama je još uvijek bijesna na mene”, ispričala je 24-godišnjakinja.

“U to sam vrijeme mislila da radim ispravno, ali nikad prije nisam vidjela mamu ovako ljutitu i ona svoj bijes trpi već dobra dva mjeseca pa se počinjem brinuti. Jesam li zapravo učinila nešto stvarno loše, jesam li ispala šu*ak?”, zaključila je djevojka.

Svi joj poručuju: ‘Nisi!’

Njezina ispovijest na Redditu brzo je postala viralna, prikupivši čak 2000 komentara, a mnogi su se složili da cura nije pogriješila što je sestri rekla istinu, prenosi Mirror.

Jedna je osoba napisala: “Njezin je odnos utjecao na tvoj život. To je 100 posto tvoja stvar. Teško vjerujem da tvoj biološki otac nije znao tko je ona. Čini mi se da je namjerno pokušavao oživjeti vatru s mlađom verzijom svoje stare ljubavnice. Ovo je brutalno i tvoja je sestra zaslužila znati. Ti si fantastična sestra.”

“Što da se je veza tvoje sestre s tim tipom postala ozbiljna i da ga je počela dovoditi na obiteljska okupljanja? To bi sigurno izazvalo veliku zbrku. Vaša mama ovo nije dobro odigrala”, komentirao je drugi reditovac, dok je treći odgovorio: “Ako tvoja mama nije željela dijeliti svoj osobni život, nije smjela varati. Sestra je zaslužila znati.”