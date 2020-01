IZGUBILA JE NOGU U NESREĆI PA DOŠLA NA LUDU IDEJU: Njezina proteza je hit, nevjerojatno od čega ju je napravila!

Nipošto se nije željela odreći nošenja štikli i tada joj je sinula ideja

Majka koja je izgubila nogu u prometnoj nesreći nije odustajala od nakane da i dalje nosi štikle te je dala izraditi protezu od vintage torbe Louis Vuitton. Sian Green-Lord (29) iz Leicestera udario je taksi u blizini Rockefeller Centra dok je bila u posjetu New Yorku 2013. godine.

Vozač nikad nije odgovarao

Manekenka u usponu, koja je tada studirala modu na prestižnom sveučilištu, hitno je prebačena u bolnicu s gadnim prijelomima obje noge. Liječnici su joj uspjeli spasiti desnu, ali su lijevu morali amputirati ispod koljena.

Prvu protezu poklonio joj je Mehmet Oz, poznatiji kao dr. Oz, koji se našao na mjestu nesreće. Odštetu još uvijek nije dobila, a vozač taksija Mohammed Faysal Himon nikada se nije suočio s kaznenom prijavom.

Gubitak noge mladu je Britanku duboko potresao i mislila je kako je više nikad ništa neće moći razveseliti. Ipak, na protezu se brzo navikla, a sada je na nju stavila i “modni dodatak”. Sian je napravila dizajnerski “makeover” – na protezu su joj dodali štiklu te je presvukli materijalom stare torbice Louis Vuitton. Ideja joj je sinula jedne noći.

Vratilo joj se samopouzdanje

“Sanjala sam da imam štiklu na protezi. Rekla sam to svojemu suprugu, a on mi je odgovorio: ‘Zašto bi to bilo ludo? Jednostavno to napravi'”, prisjetila se majka malene djevojčice u razgovoru za Daily Mail.

Torbicu Louis Vuitton kupila je na eBayu za 200 dolara. “Sada mogu nositi potpetice, što nisam mogla poslije nesreće, zahvaljujući novoj protetskoj nozi. Noga nije stvorena da bude blistava, već da me podsjeća na život prije nesreće”, kazala je Sian.

Dodala je kako se sada napokon osjeća potpunom. “Kada sam dobila novu nogu, odmah mi se vratilo samopouzdanje”, zaključila je Green-Lord, koja je pokrenula svoj YouTube kanal, na kojemu pokazuje kako izgleda život s protezom.