ISMIJAVAO JU JE ČAK I TROGODIŠNJI SIN: Ova majka sa 134 kg odlučila je da više neće biti ‘debela’. Pogledajte je sada!

Danas ima 71 kilogram i izgleda potpuno drugačije. Redovito vježba i odlazi u teretanu

Djeca znaju izreći najokrutnije stvari jer su često brutalno iskrena. Ova je majka neutješno plakala u kupanici nakon što ju je trogodišnji sin nazvao “debelom”. Schauna Harshman (35) ispričala je kako je dotakla dno kada je njezin sinčić Chase počeo ismijavati njezin izgled.

Tada je odlučila – vrijeme je da napravi veliku promjenu u životu. Schauna je u tom trenutku imala 134 kilograma. Majka iz Sjeverne Dakote u SAD-u objasnila je kako se u školi uvijek osjećala kao ona “debela frendica”. Kada je prvi put ostala trudna, dobila je više od 25 kilograma.

Trudnoća joj je bila izlika za prejedanje

“Sjećam se kako su me ismijavali u školskom autobusu. Dolazila bih kući plačući i nisam se željela više nikad vratiti onamo”, prisjetila se u razgovoru za The Sun. Schauna je nastavila jesti prženu i prerađenu hranu, jela iz dostave i brdo tjestenine.

Majka je nastavila gomilati kilograme i tijekom druge te treće trudnoće, nakupivši tako čak 134 kilograma u vrijeme kada se rodio njezin najmlađi sin Logan. “Prvi sam put zatrudnjela s 18 godina i to mi je bila izlika za prežderavanje. Mason je rođen 2004. i nakon toga zasigurno nisam vodila brigu o sebi”, ispričala je Schauna.

Dan kada je dotaknula dno

Tijekom treće trudnoće, liječnici su je upozoravali da se više ne bi smjela udebljati. “Osjećala sam se vrlo neugodno. Dobila sam i visoki tlak te bolove u leđima i kukovima. Znala sam da ljudi upiru prstom u mene i nazivaju me debelom. Nisam često izlazila iz kuće. Čak sam i ljeti nosila traperice i hoodice”, kazala je Schauna.

Danas je najviše žalosti činjenica da nema mnogo fotografija sa svojim sinovima jer jednostavno nije željela biti na njima u to vrijeme. “Jednoga dana, moj srednji sin mi se počeo rugati, nazivao me debelom i smijao mi se. Tada sam znala da sam dotaknula dno”, prisjetila se nesretna majka.

Najprije je ugradila želučani balon

“Bila sam ljutita i emotivna. Naravno, on nije znao koliko su njegove riječi utjecale na mene. Imao je tek tri godine. Sjećam se da sam se zaključavala u kupaonicu i plakala, pitajući se kako da riješim svoj problem s težinom”, ispričala je.

Schauna je počela istraživati operacije za gubitak kilograma i ubrzo se odlučila na ugradnju želučanog balona, koji joj je smanjio želudac kako bi mogla manje jesti. Unajmila je i osobnoga trenera, koji joj je objasnio koliko je važna tjelovježba u procesu mršavljenja.

Potpuno je promijenila životni stil

Nakon operacije, Schauna je drastično promijenila svoj jelovnik. Sada jede jaja, piletinu i puretinu, orašasto voće, proteinske shakeove i povrće u svakom obroku. Danas ova majka ima 71 kilogram i izgleda potpuno drugačije. Redovito vježba i odlazi u teretanu. Vodi i profil na Instagramu o zdravom životu.

“Moji prijatelji i obitelj jako su ponosni na mene, a ja sam im zahvalna na podršci. To me gura naprijed. Majka sam troje djece i stalno trčim za sinovima, radim puno radno vrijeme i još uspijevam svaki dan kuhati zdrave obroke i vježbati. Ako ja to mogu, onda definitivno može svatko”, zaključila je Schauna.