INSTAGRAM JU JE PROZVAO ‘NAJRUŽNIJOM CUROM NA SVIJETU’: Bolesna djevojka (27) svima očitala lekciju života

(Werbung) So sieht eine stolze #inkluencerin von @aktion_mensch aus, nicht wie gestern in dem Post. 😋 Ich hoffe, ihr seid nicht drauf reingefallen. Heute möchte ich euch unglaublich gerne den Account @notjustdown vorstellen, der dieses T-Shirt gestaltet hat. Der Schriftzug besteht nämlich aus Illustrationen, die Marian Mewes gestaltet hat. Ein super sympathischer junger Mann mit Down Syndrom. Zusammen mit seiner Schwester Tabea hat er einen tollen Account, der auch gerade seinen zweiten Geburtstag gefeiert hat. 🥳 Sie bringen mich, besonders durch ihre Tanzvideos, so häufig zum Lachen. 😍 Früher habe ich geglaubt, dass ein Leben mit Down Syndrom nicht lebenswert ist. Es gibt so viele Vorurteile und wenn man keine eigenen Berührungspunkte hat, ändert sich die Meinung auch nicht. Deshalb sind solche Accounts soooo wichtig. Solche Aktionen sind soooo wichtig. Doch die beiden belehren mich regelmäßig eines besseren und dafür bin ich ihnen so dankbar. ❤ Schaut da uuunbedingt mal vorbei. 👍 Und gleich geht's los mit der ersten abendlichen Story mit Quiz und Pipapo. #inkluencer #downsyndrom #vonanfangan #inklusion #dubistwunderbar #vielfalt