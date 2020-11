‘IMALA SAM DVIJE OPCIJE – SAMOUBOJSTVO ILI BIJEG’: Bivša članica zloglasnog kulta otkrila jezive detalje iz nastrane sredine

Seksualno ju je zlostavljao muškarac u 60-ima, a nešto se u njoj prelomilo nakon što je njezinoj majci dijagnosticiran rak

Rođena u britanskome evanđeoskom kršćanskom kultu “Isključiva braća”, koji zabranjuje proslave rođendana, pop glazbu i šminkanje, Jessie Shedden (34) nije imala djetinjstvo kao ostala djeca. Vrlo je rano shvatila da ne želi živjeti prema nametnutim pravilima, ali, kako to obično biva s ovakvim radikalnim skupinama, nije imala mnogo opcija.

Odmah po rođenju, svatko od osmero djece u njezinoj obitelji smatrao se članom kulta, kojemu je cijela obitelj pripadala generacijama. Kao najmlađe dijete, Jessie je za bijeg trebala imati stvarno mnogo hrabrosti.

“Izvana je moj dom iz djetinjstva izgledao normalno. Ali unutra nismo imali ni televiziju ili radio, a nisu bile dopuštene ni knjige s pričama, već samo vjerski pamfleti. Pop glazba je bila zabranjena i nisam mogla imati postere na zidovima svoje sobe”, ispričala je Jessie za The Sun.

U ovome kultu slijede se stroga tumačenja Biblije, a životi članova uređeni su tako da izbjegavaju kontakt sa “zlim” autsajderima. Ženama je u javnosti zabranjeno nositi hlače, šminku ili nakit. Također, ne smiju šišati svoju kosu. Sve što se smatralo “neozbiljnim”, poput rođendana, praznika ili kućnih ljubimaca bilo je zabranjeno.

Nikad se nije uspjela ‘uklopiti’

“Život mi se vrtio oko crkve, od trenutka kada bih se probudila u četiri sata ujutro, uključujući odlazak u crkvu četiri puta tjedno. Muški članovi, uključujući moga oca, vodili su vlastiti mali posao i zapošljavali žene. Sva druženja bila su s drugim kultnim obiteljima”, otkrila je.

Za one koji su se predali ovakvu načinu života, život je bio gotovo lagan, jer se nikada nisu morali brinuti što će raditi.

“Iako je moja obitelj bila stroga, bili su brižni i osjećala sam se sigurno, ali nikada se nisam osjećala kao da sam se uklopila i neprestano sam se bojala da je pakao udaljen samo nekoliko pogrešnih koraka”, priznala je Jessie.

Kada je ušla u pubertet, nije ništa znala o odnosima sa suprotnim spolom. Kao tinejdžerica osjećala se usamljeno, bila je zbunjena i depresivna i nije imala s kime razgovarati, što ju je učinilo lakom metom za muškarca u 60-ima, koji je radio u lokalnom supermarketu.

Seksualno ju je zlostavljao

“Vidio bi me kada bi me mama poslala po namirnice i počeo mi posvećivati ​​puno pažnje. Bio je vrlo dotjeran, što mi je bilo dovoljno da se zaljubim u njega. Išla bih na tajne vožnje biciklima samo da ga vidim, a on bi me seksualno zlostavljao. Nakon nekoliko mjeseci povjerila sam se sestri, koja je to rekla mojim roditeljima. Optužbe su bile užasne. Pretresli su moju spavaću sobu, a zatim su pozvali svećenike, koji su me natjerali da priznam sve kako bih se iskupila za svoje ‘grijehe'”, rekla je Jessie, koja je nakon ovoga bila stavljena pod stalni nadzor.

Sa 17 godina počela je raditi u očevu skladištu. Tamo je 2004. godine upoznala 42-godišnjega poštara Bena. Bilo im je zabranjeno viđati se, ali oni su se potajno sastajali i ubrzo počeli planirati zajedničku budućnost.

“Nikada to nije bio detaljan plan, ali razgovarali smo o danu kada ću pobjeći da možemo biti zajedno. To je trajalo četiri godine, dok me 2008. netko nije pratio iz kulta, vidio me s Benom i rekao mojim roditeljima. Prisilili su me da mu napišem pismo kojim završavam našu vezu”, kazala je Jessie, koja je znala da želi drugačiji život, ali i da to znači kako više nikad neće vidjeti svoju obitelj.

“Unatoč svemu, previše sam ih voljela da bih razmišljala o odlasku. Kasnije su mi predložili da se udam za muškarca iz kulta u Australiji, ali kako nas nisu mogli natjerati na dogovorene brakove, odbila sam”, dodala je.

Njezin bijeg trajao je mjesecima

Kad su u veljači 2016. njezinoj mami u 66. godini dijagnosticirali rak debeloga crijeva, Jessie je shvatila koliko je život kratak.

“Prvi put sam jasno vidjela vlastiti život i bilo je zastrašujuće – znala sam da su mi jedine mogućnosti samoubojstvo ili napuštanje kulta. Moj bijeg trajao je mjesecima”, rekla je Jessie.

Od ušteđevine je kupila novi mobitel i potajno položila depozit na unajmljenu kuću u blizini. Ali, netom prije nego što je trebala otputovati, početkom prosinca 2017. godine, njezinu ocu došlo je pismo, odnosno potvrda za novo radno mjesto, koje je Jessie postavila.

“Kada sam sve priznala, moji su roditelji bili slomljeni. Crkveni vođe su me pokušali prisiliti da ostanem, a mama je stajala na vratima moleći me da ne idem, ali znala sam da moram ostati jaka i otišla sam. Kada sam stigla u svoj novi dom, bila sam u šoku. Bilo je zastrašujuće, ali i uzbudljivo. Živjela sam od svoje ušteđevine, a sljedeće dvije godine sam putovala i čitala knjige, upoznavajući se s ‘normalnim’ svijetom”, ispričala je Jessie.

Zaručena za 63-godišnjaka

Tek u 32. godini, ova je Australka prvi put odjenula traperice, našminkala se i ošišala kosu.

“Ostala sam u kontaktu sa svojom obitelji i bila sam shrvana kada mi je mama umrla, 29. lipnja 2018. Otkako sam pobjegla, borila sam se s vezama i prijateljstvima. U prosincu 2019. na Facebooku sam upoznala Davea (63), umirovljenog građevinskog radnika. Kada sam mu ispričala sve o svojoj prošlosti, ponio se nevjerojatno i pružao mi je podršku. Preselila sam se u Gwent živjeti s njime i u ožujku smo se zaručili”, otkrila je.

Jessie sada radi kao inspirativna govornica i savjetnica, a napisala je i knjigu o svojem životu.

“Nije mi plan imati djecu. Umjesto toga, želim pomoći drugima koji se osjećaju zarobljenima da shvate kako mogu promijeniti svoj život. Preuzeti kontrolu nad svojim životom bilo je zastrašujuće, ali sada sam ja ta koja odlučuje o svojoj budućnosti i to je nevjerojatan osjećaj”, zaključila je ova 34-godišnjakinja.