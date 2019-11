HTJELI SU ZAJEDNO UMRIJETI, NO ONA JE PREŽIVJELA: Starica (80) optužena za ubojstvo supruga jer su nju uspjeli spasiti

U poruci ispisanoj na 14 stranica, kojom su se htjeli oprostiti od obitelji, napisali su kako su se odlučili prekinuti svoje živote zbog ‘lošeg zdravlja, zlostavljanja i svađa sa susjedima’

Britanci Dennis (81) i Mavis Eccleston (80) u braku su proveli 60 godina i imaju troje djece. Nakon što je Dennisov rak zašao u terminalnu fazu i više nije bilo nade za njegovo izlječenje, bračni je par odlučio prekinuti svoje živote smrtonosnim koktelom lijekova.

‘Izgleda li naša mama kao ubojica?’

On je umro, no liječnici su spasili Mavis, nakon čega je optužena za muževo ubojstvo. Njihova kći Joy Munns izborila se za majčinu slobodu na suđenju koje je trajalo dva tjedna. Ovo je posljednja zajednička fotografija bolesnih supružnika u bolnici, uz koju je kći Joy napisala:

“Izgleda li vam naša 80-godišnja mama kao ubojica? Moj brat Wolfie Ekcy i ja odlučili smo ovu potresnu fotografiju javno podijeliti iz razloga što želimo podići svijest o tome kroz što obitelji moraju prolaziti gledajući kako njihovi najmiliji pate.”

“Mama je optužena za ubojstvo jer je pokušala izvršiti samoubojstvo zajedno s našim tatom, koji je prolazio kroz terminalnu fazu raka. On se želio riješiti bolova, a ljubav njegova života nije mogla gledati kako pati te je bila spremna dati i svoj život. Zašto? Zbog zakona u ovoj državi”, objasnila je Munns.

‘Jaukao je kao ranjena životinja’

U poruci ispisanoj na 14 stranica, kojom su se htjeli oprostiti od obitelji, napisali su kako su se odlučili prekinuti svoje živote zbog “lošeg zdravlja, zlostavljanja i svađa sa susjedima”. Obitelj tvrdi da je policija maltretirala Mavis u zatvoru, a njezin sin Kevin kaže da mu je policijski načelnik rekao kako će od njegove mame “napraviti primjer”.

Mavis je na sudu rekla kako je na dan kad su popili smrtonosni koktel njezin suprug zbog bolova “jaukao kao ranjena životinja” te da su se onda dogovorili da će sve završiti, piše Daily Mail.

“Molio me da mu pomognem umrijeti i dao mi je točne upute kako da to napravim. Rekla sam mu da ako je stvarno odlučio tako otići, da i ja idem s njim. Moj život je ništa bez njega i uopće me nije bilo briga hoću li dalje živjeti. Da me Dennis danas opet isto zamoli, sve bih isto napravila. Željela sam biti sa svojim suprugom”, ispričala je nesretna udovica.