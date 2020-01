DRUŠTVENE MREŽE RAZAPINJU POTPUNO SUMANUTU MLADU: Otkazala djeverušu, a kad vidite zašto, smučit će vam se ljudski rod

Djeveruše je dijagnosticiran rak, a mlada ne želi da joj njena ‘ćelava glava’ kvari slike

Svakome tko ima trunku čovječnosti je teško ako član obitelji ili prijatelj oboli od raka. Bilo je teško i ovoj mladenki ali iz potpuno pogrešnih razloga, zbog čega je zaradila titulu bridezzile godine, a korisni društvenih mreža su joj nadjenuli i niz puno gorih etiketa nakon što su screenshotovi poruka mlade i nesuđene djeveruše proširili internetom.

‘Mislim da se jednostavno neće uklopiti u aranžman svadbe’

Mlada je prvo poslala grupnu poruku svim ostalim djeverušama.

„Hej cure! Imam nešto što bih htjela raspraviti s vama. Dakle, Mader nije imala rak kad sam ju zamolila da mi bude djeveruša, ali sad se premišljam bi li ona trebala biti na svadbi. Ono, neki dan je spomenula da joj je kosa počela opadati i primijetila sam da izgleda tanje nego inače. Jednostavno mi je nezamislivo da smo tamo vi, prekrasne dame i ja veličanstvena , i onda ona bez kose. Mislim da bI ona odvraćala pozornost i da se jednostavno neće uklopiti u aranžman svadbe kojeg želim- Što mislite, bi li ju mogla tražiti da stavi periku? Ili da joj kažem da više ne želim da mi bude djeveruša. Pomozite – lol“, napisala je, a jedna od djevojaka joj je odgovorila jedino moguće – „Koji k, je l’ se ti sada za*ebavaš“.

‘Ove nuspojave kemoterapije nisam očekivala’

Poruka je , naravno, došla do djeveruše koja se bori s rakom, a odgovor je toliko hladan i sarkastičan da vjerojatno tipkovnica zaledila.

„Hej. Neću prisustvovati tvojoj svadbi kao djeveruša ili gošća. Došlo je do mene kako se brineš oko mogućnosti da izgubim kosu i kako će to utjecati na „estetski dojam“ tvoje svadbe i fotografija. Nikako ne bih htjela dopustiti da moja kemoterapija i pripadajuće nuspojave negativno utječu na tvoju svadbu pa neću prisustvovati. Čini se da sam trebala čitati sitna slova na kemoterapiji jer sam pročitala o očekivanim nuspojavama poput mučnine, iscrpljenosti, neuropatije itd, ali nekako mi je promaknulo da će izazvati da moja „prijateljica“ postane bezosjećajna, samoživa i okrutna kenja*ošica“

Pa što ti nisu prenijele da možeš staviti periku

No mlada uopće ne vidi u čemu je problem.

„Pa što ti XY nije rekla? Stvarno nisam mislila u negativnom smislu. Samo nisam očekivala da ćeš dobiti rak i izgubiti kosu kad sam te pitala da mi budeš djeveruša i sad im je to teško predočiti s obzirom na moju viziju vjenčanja. Maštala sam o tome još otkako sam bila mala djevojčica i uvijek sam imala viziju kako će to izgledati i kakve će biti fotografije po kojima ću pamtiti taj dan. Totalno mi je ok ako ćeš nositi periku. Mogla bi otići u šoping pa da ti to bude izlazak. Ili barem dođi kao gošća. Puno bi mi značilo da si tamo“, odgovara buduća mladenka.

‘Oprosti što smo moja kosa i ja tako bezobzirne’

„Ajme totalno si u pravu! Ne mogu ni zamisliti kako je TEBI bilo kad si saznala da imam rak. Kako sebično od mene i moje kose da nismo o tome mislile. Svakako ću sjesti zajedno s mojim sve manjim volumenom kose i razmisliti. Hvala ti što prihvaćaš ideju da nabavim periku, to je tako divno i obazrivo s tvoje strane. Možda nabavim periku za klaunove, da bude u skladu s tvojim potpuno sumanutim shvaćanjem stvarnosti. No umjesto da potragu za perikom pretvorim u izlazak, predlažem da radije dan provedemo tako da ti bosa hodaš po beskonačnom moru legića.

Stvarno ne bih htjela da moja sjajna, ćelava, Mr. Muscolo glava na bilo koji način umanji tvoj dan. Osim toga, imam proročicu koja se raspitivala oko toga bi li mogla moju glavu koristiti kao staklenu kuglu pa sam već zauzeta. Iako, žao mi je što ću propustiti ispovraćati po tvom banketu nakon kemoterapije. Evo, i službeno potvrđujem da ne dolazi. Razlog: zato što si jadna obješena se*atorica.

Screenshotove je objavila žena, koja poznaje djeverušu, i kaže kako ne zna je li razgovor izmišljen, ali može potvrditi kako djeveruša boluje od raka.