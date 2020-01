DLAKAVA JE POPUT MUŠKARCA: Milenu (31) nazivaju prljavicom jer se odbija depilirati; ‘Muž me voli ovakvu’

View this post on Instagram

Als ich damals mit 18 Aktfotos gemacht habe, war das ein riesen Ding. Ich war so stolz auf all die wunderschönen Fotos von mir. Leider sahen dass die meisten Menschen in meinem Umfeld völlig anders. Ich hatte das Gefühl, ich hätte etwas ganz schlimmes getan. Doch da gab es eine Person, die sich mein Kalender Foto trotz akt in ihr Schlafzimmer hing: Meine Oma! Sie hat es auch wenn Besuch kam nicht versteckt. Sie war stolz auf mich 💜 Auch wenn du nun nicht mehr hier bist und ich es dir nicht mehr sagen kann, du hast mir damit das Gefühl gegeben richtig zu sein, so wie ich bin! Du hast mich nie verurteilt! Du hast mich genau so geliebt, wie ich bin! ❤ Wenn ihr euch danach fühlt freizügige Fotos zu machen, dann macht es! Ihr seid genau so wertvoll wie andere die es nicht tun! 💜 Nacktheit ist kein Verbrechen, Nacktheit ist natürlich 💜❤💜 #stopslutshaming #nude #nudity #femalebodyhair #bodyhairpositive #loveyourself #slutshaming #saggyboobs #hirsutism #happyandhairy #beproudofyourself #fucksocialpressure #fuckbeautystandards #noshavenoshame #nomorehiding #nomorefear #youarebeautiful #youareworthy