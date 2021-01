DJEVOJKA ISPRED KUĆE PRONAŠLA OVAJ ZNAK: Kada su joj rekli što znači pozvala je policiju, pobjegla i sad živi u strahu

I policija je potvrdila zlokobno značenje poruke koju je zatekla ispred svoje kuće

Početkom siječnja Jade Jules, je na svojoj kanti za smeće našla iscrtanu poruku ‘1F’. Zaintrigirana, 27-godišnja Kanađanka postavila je pitanje na TikToku što bi ta poruka mogla značiti i užasnula se kada su joj objasnili kako je to poruka potencijalnim provalnicima, silovateljima i otmičarima kako u kući živi jedna žena.

ŽENA ISPRED VRATA PRONAŠLA ČUDNU PORUKU U SNIJEGU: Kad su joj rekli što znači, odmah je pozvala policiju

Smjesta je nazvala policiju, koja je potvrdila kako je u pitanju simbol s porukom kriminalcima, no dodali su kako ne mogu ništa učiniti osim povećati broj ophodnji u tom dijelu grada. Na savjet prijatelja i fanova na TikToku, otišla je iz kuće. Neko vrijeme provela je kod majke, a ovaj tjedan se vraća kući, ali ne sama.

1F bi dakle trebalo predstavljati jednu žensku osobu (1 female).

Otkako je otišla iz kuće, redovito objavljuje videa i poručuje kako je na sigurnom, a sada se zahvalila svim svojim fanovima.

“Moji fanovi su mi definitivno spasili život. Išla sam baciti smeće kada sam to vidjela. Snimila sam i objavila na TikToku jer nisam imala ni najmanju predodžbu što bi to moglo značiti. Mislila sam da će mi ljudi na TikToku pomoći, i nevjerojatno sam im zahvalna. Bila sam prestravljena. Mislila sam da je u pitanju šala, no onda sam pročitala komentare. Uzela sam nešto stvari i otišla kod majke. Do sada se nisam vraćala doma. Ovaj tjedan majka i ja dolazimo u kuću”, poručila je, dodavši kako je kupila nadzorne kamere.