DJEVOJKA (21) ŽIVI U KARAVANU I PLAĆA SAMO PARKING: ‘Počela sam iz znatiželje, ali to je zapravo najisplativiji način života’

Nije željela plaćati enormne stanarine u središtu grada pa se dosjetila ovoga

Alexis Dobler (21) tvrdi da je našla savršeno rješenje za skup i precijenjen smještaj u Sydneyu. Ona već 18 mjeseci živi u karavanu parkiranom u predgrađu Newtownu. Domišljata prodavačica kaže da je iznajmila prostor za autobuse po povoljnoj cijeni – ali sada traži novo mjesto na kojem bi mogla parkirati svoj dom na kotačima.

Krenula je iz znatiželje

Tijekom vikenda je na Facebook stavila oglas u kojemu navodi kako je spremna izdvajati 200 dolara tjedno za parkirno mjesto te korištenje sadržaja unutar kuće. Ako uzmemo u obzir to da se, prema podatcima na stranici realestate.com.au, prosječna stanarina u Newtownu kreće oko 800 dolara tjedno, Alexisina ideja više i ne zvuči tako ludo. “Zanimalo me koliko je ljudi spremno primiti karavan na svoj posjed i po kojoj cijeni. Uživam pomagati studentima i drugim mladim Australcima da izađu na kraj s ekstremno visokim stanarinama u Sydneyu, a da pritom ne trpi njihova kvaliteta života”, priča Alexis.





MALO DRUGAČIJI MEDENI MJESEC: Nakon vjenčanja kupili školski bus, pretvorili ga u kuću na kotačima pa krenuli u avanturu

Oglas na Facebooku

“Tražim lijepa mjesta, ali sam spremna platiti ovisno o kvaliteti smještaja i lokaciji. Moj karavan izgleda zaista slatko izvana i neće vam nagrditi posjed. Sebe smatram opuštenom osobom otvorenom za svakakve razgovore. U slobodno vrijeme volim čitati. Na ovaj način živim već godinu i pol dana i mislim kako je to odlično za postizanje ravnoteže između novca i lokacije. Sa svojeg trenutnog odredišta uskoro moram otići pa moram pronaći novi smještaj. Ovo je potpuno legalno. Kad sam počela živjeti u karavanu, provjerila sam sve pravne stvari s Gradom i njima je to OK dok je god vozilo registrirano, a moje jest”, stoji u njezinu oglasu.