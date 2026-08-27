Spavao je sa psima, a onda su ga napala dva pit bulla: 'Vrištao sam, ali nitko me nije čuo'

Amerikanac Joshua Dixon (26) odrastao je uz pse i bez straha s njima dijelio čak i svoj krevet. No jednoga dana njegov odnos prema četveronožnim ljubimcima pretvorio se u borbu za život. Dva pit bulla brutalno su mu izgrizla lice i nanijela ozljede od kojih se oporavlja i danas.

Napad se dogodio u prosincu 2007., kada se Joshua u Chicagu poskliznuo na ledu i preplašio psa Bama Bama. Pas se istog trenutka nemilosrdno bacio na njega. Pridružio mu se i drugi pas Shoop, a Joshua se našao između dvije razjarene životinje.

''Osjećao sam obamrlost i hladnoću. Stalno sam vrištao, ali nitko me nije čuo“, prisjeća se. Kada ga je otac pronašao, odmah je morao pozvati pomoć. Joshua se sjeća samo jednog pitanja koje je tada postavljao: ''Zašto ne vidim?“

Posljedice napada bile su stravične. Ostao je bez oba uha, nosa, lijevog očnog kapka i velikog dijela lica. Liječnici su ga operirali čak 26 sati, a zatim ga na četiri tjedna stavili u induciranu komu. Tijekom godina nakon napada prošao je kroz otprilike 60 rekonstruktivnih zahvata.

I dok su mu liječnici spašavali lice, ljudi oko njega uništavali su mu psihu. Zurili su u njega, vrijeđali ga, a neki su ga čak i pljuvali. ''Zvali su me ‘Ebola face’, ‘Chainface’ i ‘Zombie face’'', opisuje Joshua, koji je u školi često ručao sam.

Foto: Profimedia

Unatoč svemu, pse nije zamrzio. ''Ne mogu mrziti nešto čemu je Bog dao život“, kaže ovaj muškarac koji danas vodi vlastiti modni brend Admire Wear. Godine 2021. čak je nabavio psa Chloe.

Joshua vjeruje da se napad mogao spriječiti. Bam Bam je, tvrdi, i prije pokazivao znakove agresije, ali njegova je obitelj zanemarivala upozorenja. ''Nikada nemojte misliti: ‘Meni se to neće dogoditi.’ Poštujte životinje onakvima kakve jesu. Jedna odluka može zauvijek promijeniti vaš život – ili život nekoga drugoga.“

Danas je Joshua Dixon certificirani životni trener za mentalno zdravlje, motivacijski govornik i kreator s globalnom publikom od preko 500.000 pratitelja. Njegova priča, ispričana s bolnom iskrenošću i ranjivošću, postala je inspiracija milijunima. Kroz svoj rad, Joshua pomaže drugima da se nose s traumama, emocionalnim izgaranjem i gubitkom identiteta. Njegova temeljna misija je nepokolebljiva: "Nikada ne želim da se itko osjeća tako usamljeno kao ja nekoć."

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