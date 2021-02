DEČKO JOJ POSLAO SLIKU KAKO SE KUPA SA SINOM: Uhvatila ju je panika kad je saznala tko je snimao

‘Dečko me uvjerava da održavaju dobre odnose isključivo zbog trogodišnjeg sina, ali strah me da imaju aferu i glume sretnu obitelji iza mojih leđa’

Zabrinuta djevojka potražila je pomoć kolumnistice Deidre Sanders na portalu The Sun nakon što joj je dečko poslao fotografiju kako se kupa zajedno s trogodišnjim sinom. Muči ju, kaže, tko stoji iza kamere. „Draga Deidre, dečko mi je nedavno poslao prekrasnu fotografiju na kojoj su on i njegov sin zajedno u kadi. Problem je tome što je fotografiju snimala njegova bivša. Zajedno smo godinu i pol i potpuno sam luda za njim, a on kaže da je i on za mnom.

Ali nije li čudno da ona ulazi u kupaonicu kad je on gol? Brine me da mu se pokušava vratiti. Dečko me uvjerava da održavaju dobre odnose isključivo zbog trogodišnjeg sina, ali strah me da imaju aferu i glume sretnu obitelji iza mojih leđa.

Ponekad i prespava kod nje, ali kaže sve samo zbog sina

Ponekad ostane u njezinu krevetu za goste, a u njenom stanu ima puno svojih stvari. Oni su u kontaktu svaki dan, doduše, uvijek vezano za sina, ali ne mogu si pomoći da se ne pitam zašto je sa mnom kada je već s njom tako blizak. Imam 31 godinu i dečka koji ima 33 godine. Upoznala sam ga preko posla i već je bio u procesu rastave. Nekoliko smo mjeseci držali svoju vezu privatnom kako ne bismo povrijedili osjećaje njegove bivše supruge. Kad je saznala za nas, rekla je da je sretna što je krenuo dalje, ali brinem se da je potajno ljubomorna.

Ne živimo zajedno, a s njim se viđa svaki dan

Moj dečko je stvarno super tata koji želi biti uključen u svaki dio odrastanja svog sina i živi prilično blizu bivše, tako da ga može viđati svaki dan. Planirali smo useliti se zajedno, ali kad je objavljeno ovo najnovije zaključavanje, odlučili smo to odgoditi.

Vidimo se samo jednom ili dva puta tjedno kada idemo u zajedničku šetnju, ali razgovaramo svaki dan. Kad smo zajedno, moj dečko djeluje kao da me stvarno voli i razgovaramo o zajedničkoj budućnosti. Jesam li smiješna zbog ovoga i ako jesam, kako da prebrodim te ljubomorne osjećaje?

Postavite jasne granice

Kolumnistica joj je odgovorila kako prije svega može biti sretna što je njen dečko tako ongažirani otac jer to znaći da će jednoga dana biti divan tata i njihoj djeci. Ističe i praktične razloge zašto je s bivšom suprugom , ali „morate dogovoriti granice kako bi se osjećala sigurnije“. „Smireno mu objasni da nije primjereno da njegova bivša ulazi u kupaonicu kada je gol i istakni sve druge problematične situacije“, kaže Deidre i dodaje da on mora saslušati njene brige. „Ako neće htjeti uzeti u obzir tvoje osjećaje, moraš sama odlučiti hoćeš li ostati u vezi koja te čini toliko nesigurnom.“, zaključuje.