DEČKO JE SKROZ ZBUNJEN: ‘Imam 31 godinu. Ako se poseksam s muškarcem – hoću li i dalje biti djevac?’

Iako je bi se reklo kako je odgovor prilično jednostavan, kolumnistica tvrdi kako ‘nema točnog ili pogrešnog odgovora’

Muškarca prilično muči što je djevac i brine ga kako to odbija potencijalne partnere i za pomoć se obratio kolumnistici Deidre Sanders u britanskom Sunu.

‘Strah me otkriti mu da sam djevac da ne i on otišao’

“Draga Deidre, ja sam 31-godišnji djevac. Ako se poseksam s muškarcem, hoću li i dalje biti djevac? Razgovarao sam s čovjekom kojeg sam upoznao ne netu i čini mi se da smo kliknuli i osjećam kemiju.

Ali previše mi je neugodno reći mu da sam djevac, strah me da ga to ne odbije. Nikad nisam imao ozbiljnu vezu ni s muškarcem niti sa ženom i godinama sam bio zbunjen zbog svoje seksualnosti, ali duboko u sebi znam da sam homoseksualac.

Volio bih naći nekoga s kime bih se skrasio, ali bojim se da se to nikada neće dogoditi. Upoznao sam nekoga prije nekoliko godina, ali kad sam mu rekao da sam djevac, povukao se. Plaši me da mi se to nikada neće dogoditi.

‘Nema točnog ili krivog’

Deidre se pozabavila onime što ga tišti. „Nemojte se opterećivati što ste djevac. Izgubiti nevinost različitim ljudima znači različite stvari. Vjerujte svojim instinktima i, ako vam govore da ste izgubili nevinost, prilično vjerojatno jeste. Nema točnog ili pogrešnog odgovora.”, zaključuje