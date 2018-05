ČOVJEK KOJI ZNA ŠTO JE BOL: ‘U 35 godina ubolo me 150 vrsta insekata. Mnogi slično bole, ali od ovoga sam se grčio 24 sata’

‘Bol je bila čista, intenzivna i briljantna. Kao da bos hodaš po žeravici, a u petu ti je zaboden hrđav čavao od sedam centimetara’

Kemijski biolog i insektolog Justin O Schmidt, koji sam priznaje da je mazohist, cijeli je svoj život posvetio analizi uboda različitih vrsta insekata. Dok priznaje kako većina boli podjednako, jedan eksperiment neće zaboraviti nikada jer se puna 24 sata valjao u agoniji. U 35 godina ubolo ga je 150 vrsta insekata, a svoje je doživljaje, koje u cijelosti prenosimo, ispričao za The Guardian.

Prvi sam eksperiment s ubodom insekta napravio kad mi je bilo samo sedam godina. Pokupio sam pčelu s maslačka i stavio je na ruku učiteljice. Moja je hipoteza bila da bi je pčela mogla ubosti i ispostavila se točnom – na njezino zaprepaštenje. Na sjeveroistoku SAD-a, gdje sam odrastao, bilo je mnogo pčela i osa svih vrsta. Kao klinca su me izbole doslovno sve. Shvatio sam kako svaki put osjećam gotovo identičnu bol – intenzitet može varirati, ali bilo je zaista slično. Ali kad sam se jednom slučajno zaletio u koloniju mrava koji su skupljali sjemenke, došao sam do spoznaje koja mi je promijenila život: nije to bila još jedna slična bol od uboda insekta – ovo je stvarno boljelo.

Osmislio indeks boli

Dvadeset godina poslije, radeći kao kemijski ekolog, i dalje me fascinirao taj obrambeni mehanizam osa, pčela i mrava. U sklopu posla sam proučavao interakciju insekata s njihovom okolinom. Jedan je moj rad podrazumijevao skupljanje različitih vrsta, zbog čega sam si znatno povećao rizik od uboda. Sinulo mi je da, dok se otrov može analizirati, bilo je mnogo teže napraviti usporedbu među tipovima boli koju je uzrokovao svaki insekt, što se činilo ključnim u razumijevanju kako se i zašto različiti tipovi uboda razvijaju. Insekti koji žive na područjima velikih grabežljivaca uglavnom su najagresivniji, a njihovi su ubodi najsnažniji. Da bih to testirao, smislio sam indeks boli, gdje sam razinu neugode određivao na ljestvici od jedan do četiri. Kad god bi me nešto ubolo, izmjerio bih bol i napisao objašnjenje.

24 sata agonije

Na dno ljestvice, pod broj jedan, stavio sam pčelu. Njezin sam ubod opisao kao “lagan, prolazan, gotovo voćan. Sićušna iskra podigla je jednu dlačicu na mojoj ruci.” Broj dva zaslužila je osa. “Vruće i zadimljeno, gotovo nepošteno”, napisao sam. Crveni mrav zauzeo je treće mjesto. “Hrabar i nepopustljiv. Kao da vam netko bušilicom vadi urasli nokat”, napisao sam. Ali ništa se ne približava mravu metku. Neki insekti uzrokuju sličnu bol koja traje kratko. Ubod tarantule osjećate oko dvije minute, ose ratnice oko sat vremena. Ali ništa se ne može usporediti s 24 sata agonije koju vam može pružiti samo mrav metak.

S njime sam se imao priliku susresti u Brazilu. Radio sam sa svojim asistentom koji je bio toliko hrabar da je gnijezdo osa držao golim rukama, ali nisam ga mogao natjerati u koloniju mrava metaka. Shvatio sam zašto čim su počeli navirati iz tla. Prije no što sam se i snašao, bili su mi na prstu i odmah me uboli. Bol me pogodila kao da me udario vlak. Bila je trenutna i neizdrživa. Počeo sam gubiti koordinaciju, a ruka mi se nije prestajala tresti. U svom sam indeksu bol opisao kao “čistu, intenzivnu i briljantnu. Kao da bos hodaš po žeravici, a u petu ti je zaboden hrđav čavao od sedam centimetara.” Mravi metci dobili su ime po tome što se njihov ubod može usporediti s hicem iz pištolja, iako njihov otrov nije dizajniran da radi dugotrajnu štetu. Znao sam da jednostavno to moram iznojiti. Otišao sam u bar, gdje sam pokušao ublažiti patnju pivom i ledom. Nakon 18 sati, iscrpljen sam pao u san.

Sve njegove nezgode

Bilo je tu još neuspjeha tijekom mog istraživanja. Jednom, dok sam pomicao koloniju pčela, zaradio sam 20 – 30 uboda na ruci, koja je naotekla poput rukavice za hokej. U Kostariki su mi ose ušpricale otrov u oči dok sam im pokušavao gnijezdo skinuti s drveta. Trebalo je nekoliko minuta mahnitog treptanja dok mi se nije vratio vid. Ako me ubode insekt s kojim se još nisam imao prilike susresti, i dalje to unosim u indeks. U 35 godina ubolo me 150 vrsta insekata, čime sam pokrio većinu od onoga što me zanimalo.

Moja obitelj voli to što radim; moja je žena čak osmislila narodne pjesme koje slave ubode insekata, dok je sin uvijek spreman ići u pustolovine tražiti nove primjerke. Znam da neki ljudi misle kako sam lud, ali ja sam mazohist i rijetko kad nastradam namjerno. Kad se to dogodi, najprije reagiram kao svaka normalna osoba – psujem, više nego što smijem priznati. Zatim izvadim svoju bilježnicu i štopericu, sjednem i radim bilješke.