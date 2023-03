'PRILIČNO JE INTENZIVNO' / Proslavila se u lezbijskom trojcu, a sada i režira porniće: 'Evo kako izgleda snimanje i što se zapravo događa iza kulisa'

Bivša zvijezda serije 'Susjedi' Caitlin Stasey gostovala je ovaj tjedan u podcastu 'I've got news for you' u kojem je pričala sve o svom prelasku u svijet režije filmova za odrasle. 'Sadržaj je prilično intenzivan, ali radi kao i svaki drugi filmski set. Ima puno žena. Zapravo, mislim da ima više redateljica u pornografiji nego u mainstream filmu i televiziji', rekla je Caitlin.