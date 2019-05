BIJESNA ZBOG ONOGA ŠTO SU JOJ PRIREDILI NA SVADBI: ‘Cijela moja obitelj se pokupila, a tek sam idući dan saznala zašto’

‘Od svih ljudi baš moja sestra, i to na dan koji bi trebao biti moj’, zgraža se mlada

“Ne živim blizu obitelji, osim djeda i bake koji su u susjednom gradu i cijela moja obitelj je rašrtkana diljem zemlje. Baš zato, kad sam se udavala prošli tjedan, imali smo primanje u mojoj kući i sve smo pozvali na svadbu. Plan je bio vjenčanje u 15 sati, domjenak u 16 a svadba oko 19 ili 20. Sve smo pozvali na sva tri djela i prilično prije vremena“, počinje svoju priču nesretna mladenka. Na Redditu se požalila na ono što joj je potom napravila vlastita sestra, pitajući se je li loša osoba zato što se ljuti.

‘Baš zato što smo raštrkani smo tako koncipirali’

“Svadba, odnosno after parti je bio tako koncipirana da se stignemo zaista družiti s prijateljima i obitelji nakon svih formalnosti vjenčanja i primanja“, pojašnjava i nastavlja:

“Svadba i primanje su prošli sjajno. Tada je došlo vrijeme da uđemo unutra za afterparty. Pola uzvanika, uključujući i cijelu moju obitelj se pokupila. Nijedna osoba iz moje čitave obitelji nije ostala. Idući dan sam saznala da je moja trudna sestra organizirala zabavu u kući djeda i bake na kojoj će otkriti spol djeteta. I meni to nitko nije rekao. Nitko se nije potrudio niti pitati bih li htjela doći. Nitko nije došao na moju svadbu. Nisu se čak ni ispričali što nisu došli. Baš sam željela družiti se sa svojom obitelji na mojoj svadbi, no oni su otišli. Svi su ionako došli samo za vikend tako da nisam stigla s njima ni razgovarati prije vjenčanja jer mi je to bilo prilično kaotično vrijeme s organizacijom i svime, a idući dan su otišli”, jada se mlada.

“Sada niti ne znam kako razgovarati s njima koliko sam ljutita. Najviše se ljutim na svoju sestru što je uopće pomislila napraviti tako nešto na dan koji bi trebao biti moj”, zaključuje.

Korisnici su suglasni da se itekako ima pravo ljutiti, no skreću joj pozornost na to da ju možda obitelj i ne voli previše kada su se tako skupili, a da joj nisu ni rekli.