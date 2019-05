AMERIKANKA O 8 NAJČEŠĆIH POGREŠAKA KOJE HRVATI RADE KAD GOVORE ENGLESKI: ‘Ova mi je toliko simpatična da sam je i sama počela koristiti’

Odaje priznanje Hrvatima kako mahom govore drugi jezik, ali neki naši prijevodi su nam urnebesni

“Žao mi je što nisam počela pisati fraze i izraze koje Hrvati pogrešno koriste u engleskom jer sada sam već i ja navikla na njih”, počinje Kaleigh Hendershot, Amerikanka koja živi u Hrvatskoj.

YouTuberica je oduševila Hrvate videom u kojem govori o razlikama između Amerikanaca i Hrvata, a sada je istaknula riječi i fraze koje pogrešno koristimo.

1. Oslovljavanje objekata u muškom i ženskom rodu

“Jedna od najdražih stvari koje Hrvati rade je oslovljavanje neživih stvari u muškom i ženskom rodu, odnosno ‘on/ona’ umjesto ‘ono'”, kaže Hendershot i nastavlja: “U engleskom jeziku, jedino se ljudi i životinje oslovljavaju u muškom i ženskom rodu, dok se sve ostale stvari oslovljavaju s ono“, ističe. Kaleigh navodi primjer kako njezina prijateljica četku oslovljava s ‘ona’, a i jako joj je slatko kako nam su nam biljke ženskog roda.

2. Korištenje “na tebe”

Sama priznaje da joj je teško objasniti problem pogrešnog korištenja engleskog “on”, odnosno na (iako ističe da imamo “of”, odnosno od ili o) pa je odmah navela primjer. “Reći će thinking on you”, kaže. Iako je to doslovni prijevod Mislim na tebe, pravilno bi bilo – thinking of you ili about you, a isto vrijedi i za “yelling on you”, umjesto “at you”…

3. Brkanje riječi “uzeti” i “dati”.

Primjerice, liječnik joj je nedavno rekao kako će joj “uzeti recept”, umjesto “dati recept”, prijatelj koji joj je govorio o ženi koja je rodila i rekao da je ona “took a birth”, umjesto “gave a birth”. Dodatno je zbunjuje to što nije problem u doslovnom prijevodu hrvatskog, nego jednostavno miješanju “took“ i “give”.

Možda je problem u tome što je hrvatski ipak skloniji glagolima umjesto kombinacije glagola i glagolske imenice – još se možda može reći donijeti odluku umjesto ‘odlučiti’, ali ne i ‘donijeti (dati) rođenje’ umjesto roditi.

4. Mijenjanje learn i teach

“Ova pogreška mi je svakako najslađa – Hrvati će reći ‘i will learn you’ umjesto ‘i will teach you’, kaže te nastavlja kako je vjerojatno problem u tome što se u hrvatskom za obje riječi koriti glagol učiti. Kaže i kako joj je to toliko simpatično da je i sama počela koristiti taj izraz.

5. A onda je dirnula u kulturu…

Zbunjuje je i to što se u engleskom jeziku kaže ‘napraviti kavu’, dok ćemo mi uglavnom reći ‘skuhati kavu’. Ističe kako ovdje ljudi, za razliku od njezine domovine, zaista stavljaju kavu u džezvu i potom je kuhaju, no njoj je prva asocijacija na frazu kuhanje kave prženje zrna.

6. Hrvati isključuju i uključuju cigatere

Kada govore o cigaretema, dosta njezinih poznanika i prijatelja će reći “turn on” ili “turn off”, umjesto “light a cigarette” ili “put out”.

7. Nama je sve dosadno, a oni ih razlikuju

Hrvati riječi ‘boring’ i ‘annoying’ stavljaju pod znak jednako, iako u engleskom jeziku one zapravo i nemaju isto značenje. ‘Boring’ se odnosi na nešto dosadno, nezanimljivo, dok se ‘annoying’ više odnosi na nešto što nam dosađuje, što nas iritira.

8. Pozdrav koji nema smisla na engleskom

Na kraju izdvojila je još jednu pogrešku koju je i sama počela koristiti. Hrvati za svaki kraj razgovora koriste ‘čujemo se’ (engl. we will hear each other) što je nešto što se u Americi nikada ne koristi.

Na kraju videa ističe kako su joj te pogreške totalno simpatične, kako i sama radi pogreške u svom materinskom engleskom te nam odaje priznanje jer mnogi govore engleski.